Коаліція монобільшості фактично припинила існування?

Коломойський користується розпадом монобільшості й участю його депутатів в новій коаліції

Коаліції монобільшості фактично припинила існування і всі важливі для Офісу президента рішення в парламенте приймаються за участі депутатської групи «За Майбутнє», близької до олігарха Ігоря Коломойського. Про це пише «Главком».

«Союз «слуг» і Коломойського вже недвозначно називають коаліція «1+1». Назва прямо натякає на ще один яскравий прояв взаємозалежності влади від олігарха – інформаційна політика каналу 1+1. Формально у фракції «Слуга народу» залишається більшість – 243 нардепи. У той же час усі принципові голосування останніх двох місяців самостійно «слуги» прийняти не можуть. Зокрема, за найпринциповіше для Офісу президента відставку Разумкова знайшлось лише 215, за підвищення податків (з/п 5600) – 210. Голосування за нових міністрів також не давало бажаних цифр», – пише видання.

Сьогодні всі рішення приймаються за допомогою двох депутатських, які пов’язують з олігархами. В першу чергу, це – «За Майбутнє» – група, яка має очевидні зв’язки з олігархом, пояснює «Главком».

Платою за участь депутатів олігарха в новій коаліції, за твердженням журналістів, є знижки на ренту при видобутку марганцевої руди, подарунок в вигляді 3,5 млрд м3 газу та передача контролю над нафтовими родовищами державної «Укрнафти».

«Вочевидь вартість голосів та лояльності каналу буде зростати. Усі олігархи, особливо Коломойський, зацікавлені в слабкій владі, яка виконає усі бізнесові забаганки в обмін на голоси коаліції «1+1» і теплу розмову ввечері на каналі «1+1», – йдеться в статті.

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