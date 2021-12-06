  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Коаліція монобільшості фактично припинила існування?

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Союз &laquo;слуг&raquo; Зеленського і Коломойського вже недвозначно називають коаліція &laquo;1+1&raquo; - Коаліція монобільшості фактично припинила існування?
    Союз «слуг» Зеленського і Коломойського вже недвозначно називають коаліція «1+1»
    Зображення: apostrophe.ua

    Коломойський користується розпадом монобільшості й участю його депутатів в новій коаліції

    Коаліції монобільшості фактично припинила існування і всі важливі для Офісу президента рішення в парламенте приймаються за участі депутатської групи «За Майбутнє», близької до олігарха Ігоря Коломойського. Про це пише «Главком».

    «Союз «слуг» і Коломойського вже недвозначно називають коаліція «1+1». Назва прямо натякає на ще один яскравий прояв взаємозалежності влади від олігарха – інформаційна політика каналу 1+1. Формально у фракції «Слуга народу» залишається більшість – 243 нардепи. У той же час усі принципові голосування останніх двох місяців самостійно «слуги» прийняти не можуть. Зокрема, за найпринциповіше для Офісу президента відставку Разумкова знайшлось лише 215, за підвищення податків (з/п 5600) – 210. Голосування за нових міністрів також не давало бажаних цифр», – пише видання.

    Сьогодні всі рішення приймаються за допомогою двох депутатських, які пов’язують з олігархами. В першу чергу, це – «За Майбутнє» – група, яка має очевидні зв’язки з олігархом, пояснює «Главком».

    Платою за участь депутатів олігарха в новій коаліції, за твердженням журналістів, є знижки на ренту при видобутку марганцевої руди, подарунок в вигляді 3,5 млрд м3 газу та передача контролю над нафтовими родовищами державної «Укрнафти».

    «Вочевидь вартість голосів та лояльності каналу буде зростати. Усі олігархи, особливо Коломойський, зацікавлені в слабкій владі, яка виконає усі бізнесові забаганки в обмін на голоси коаліції «1+1» і теплу розмову ввечері на каналі «1+1», – йдеться в статті.

    Читайте також:
    Теги: коаліція Ігор Коломойський олігархи партія Слуга народу За майбутнє
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Коаліція монобільшості фактично припинила існування?