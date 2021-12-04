Зеленського взято в кліщі. З гаранта витискатимуть необхідні рішення парламенту

Про жодну монобільшість чи контроль парламенту з боку Зеленського вже не йдеться

«Якщо ти ледь нашкрябав в «своїх» 215 голосів за бюджет»

ВР проголосувала бюджет-2022. Саме ВР, не «більшість».

Бо «слуги» дали лише 215 голосів. 2 утримались, 12 не голосували, 14 просто не прийшли.

До необхідної кількості добивали депгрупи «Довіра» в повному складі (+21) і «За майбутнє» (+19 з 20-х, Ковальов не прийшов). 10 голосів позафракційних (в тому числі Стефанчука і Корнієнка) вже виконували роль декору хіба.

Ці 40 голосів означають реально повну залежність Зеленського як президента і лідера партії влади від третіх осіб. І всі пафосні декларації Зеленського щодо «непримиренної боротьби з олігархами» анігілювали саме при голосуванні за бюджет: коли для прийняття знадобились голоси групи Коломойського і просто бізнес-групи, контрольованої такими ж олігархами.

Тобто, Зеленського взято в кліщі. І тепер з нього витискатимуть потрібні «бізнесовим партнерам по парламенту» рішення. Наприклад, щодо мажоритарки. І ніде Зеленський тепер не дінеться.

Отже, 2 грудня ми отримали пафосний пшик з усіх антиолігархічних гасел і корпоративних футболочок.

І якщо вже навіть для прийняття головного економічного документу держави знадобилась зовнішня допомога – про жодну монобільшість чи контроль парламенту з боку Зеленського не йдеться. Бо голосування за бюджет – це така свого роду іміджева акція. Інші голосування можуть бути якими завгодно, голоси можна збирати як завгодно. Але голосування за бюджет – це показова акція «влада сильна, президент контролює ситуацію, все стабільно, ми здатні на єдність в головному».

Можна не сумніватись, що ЗМІ і соцмережі донесуть цей меседж до максимальної кількості виборців. І найбільш болюче це вдарить саме по тих, хто голосував за Зеленського і досі був готовий його підтримати (за різними даними це від 18% до 25%). Помітна частка цих виборців остаточно перестане вірити Зеленському і перейде до звичної (і старанно культивованої в 2019-му Зекомандою) позиції «всі вони однакові».

Джерело: site.ua

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