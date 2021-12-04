  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Голобуцький
рус
    Думки вголос

    Зеленського взято в кліщі. З гаранта витискатимуть необхідні рішення парламенту

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Про жодну монобільшість чи контроль парламенту з боку Зеленського вже не йдеться - Зеленського взято в кліщі. З гаранта витискатимуть необхідні рішення парламенту
    Про жодну монобільшість чи контроль парламенту з боку Зеленського вже не йдеться
    фото: reuters

    «Якщо ти ледь нашкрябав в «своїх» 215 голосів за бюджет»

    ВР проголосувала бюджет-2022. Саме ВР, не «більшість».

    Бо «слуги» дали лише 215 голосів. 2 утримались, 12 не голосували, 14 просто не прийшли.

    До необхідної кількості добивали депгрупи «Довіра» в повному складі (+21) і «За майбутнє» (+19 з 20-х, Ковальов не прийшов). 10 голосів позафракційних (в тому числі Стефанчука і Корнієнка) вже виконували роль декору хіба.

    Ці 40 голосів означають реально повну залежність Зеленського як президента і лідера партії влади від третіх осіб. І всі пафосні декларації Зеленського щодо «непримиренної боротьби з олігархами» анігілювали саме при голосуванні за бюджет: коли для прийняття знадобились голоси групи Коломойського і просто бізнес-групи, контрольованої такими ж олігархами.

    Тобто, Зеленського взято в кліщі. І тепер з нього витискатимуть потрібні «бізнесовим партнерам по парламенту» рішення. Наприклад, щодо мажоритарки. І ніде Зеленський тепер не дінеться.

    Отже, 2 грудня ми отримали пафосний пшик з усіх антиолігархічних гасел і корпоративних футболочок.

    І якщо вже навіть для прийняття головного економічного документу держави знадобилась зовнішня допомога – про жодну монобільшість чи контроль парламенту з боку Зеленського не йдеться. Бо голосування за бюджет – це така свого роду іміджева акція. Інші голосування можуть бути якими завгодно, голоси можна збирати як завгодно. Але голосування за бюджет – це показова акція «влада сильна, президент контролює ситуацію, все стабільно, ми здатні на єдність в головному».

    Можна не сумніватись, що ЗМІ і соцмережі донесуть цей меседж до максимальної кількості виборців. І найбільш болюче це вдарить саме по тих, хто голосував за Зеленського і досі був готовий його підтримати (за різними даними це від 18% до 25%). Помітна частка цих виборців остаточно перестане вірити Зеленському і перейде до звичної (і старанно культивованої в 2019-му Зекомандою) позиції «всі вони однакові».

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: бюджет Держбюджет Володимир Зеленський президент партія Слуга народу влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віктор Трегубов
    Віктор Трегубов

    Журналіст

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленського взято в кліщі. З гаранта витискатимуть необхідні рішення парламенту