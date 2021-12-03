Шокуючі ціни на газ, майже 100 тис. російських військових на кордоні. 3 грудня за хвилину

«Нафтогаз України» оголосила ціну газу, що в 5,8 рази більше, ніж у листопаді, Резніков розповів про чисельність російських військ поблизу кордонів України

Шокуючі новини від «Нафтогазу»

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка виконує функції постачальника «останньої надії» на ринку газу, оголосила, що ціна газу на 2 грудня для понад 600 тисяч домогосподарств склала 46,72 грн за кубометр, що в 5,8 раза більше, ніж у листопаді.

СБУ направила до суду обвинувальний акт щодо екснардепа Семенченка

Служба безпеки України направила до Шевченківського райсуду Києва обвинувальний акт у справі щодо дев’яти осіб, серед яких колишній народний депутат Семен Семенченко.

Зазначається, що в ході досудового розслідування, яке було завершено у вересні 2021 року, слідчі СБУ встановили, що Семенченко та інші організатори створили на території України незаконне збройне формування з організаційною структурою військового типу, до якого входили переважно колишні військовослужбовці та учасники бойових дій.

Родичі зниклих безвісти на Донбасі встановили на Банковій емоційну інсталяцію

Рідні та близькі зниклих безвісти на Донбасі влаштували 3 грудня біля Офісу президента у Києві акцію «Стіна надії» та інсталяцію «Сліди на землі».

До Києва з вимогами до влади приїхали, зокрема, батьки з Дніпра, Волині, Хмельниччини, Франківщини та Донеччини. Для інсталяції «Сліди на землі» вони привезли на Банкову взуття своїх синів, яке вони не вдягали всі сім років. Цим взуттям зниклих безвісти учасники відмітили свої звернення до влади.

Путін стягнув до українських кордонів понад 94 тисяч військових

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про чисельність російських військ поблизу кордонів України. Їх загальна кількість на сьогодні оцінюється в 94,3 тисячі солдатів та офіцерів. Про це міністр повідомив у парламенті під час години запитань до уряду.

Рада розблокувала підписання скандального закону №5600

Верховна Рада відхилила усі проєкти постанов про скасування рішення від 30 листопада про ухвалення податкового закону №5600.

Серед авторів проєктів постанов – члени фракцій «Європейська солідарність» та «Батьківщина».

Вони аргументували свою позицію, зокрема, тим, що закон нібито був ухвалений з грубим порушенням Регламенту Верховної Ради. За їхніми словами, порядок розгляду поправок суперечив статі 45 Регламенту, оскільки нардепи не мали можливість однозначно зрозуміти, за що вони голосують.

Міністр оборони підтримує скорочення служби в армії

Міністр оборони України Олексій Резніков виступає за скорочення тривалості строкової військової служби в армії. Він каже, що сьогодні взагалі розглядається «доцільність призову» на строкову службу. Про це він заявив під час виступу на годині запитань до уряду у Верховній Раді.