«Тобі не личить диктатура»: під Офісом президента почалася акція на підтримку Стерненка (фото)

Рішення суду у справі відомого активіста мають оголосити завтра вдень

Під Офісом Президента в Києві і в інших містах України у неділю, 30 травня, пройшли акції на підтримку активіста Сергія Стерненко. Про це повідомляє кореспондент «Главкому» з місця події.

Організатори нагадують, що 21 травня в Апеляційному суді Одеси закінчилися дебати сторін у справі про «грабіж на 300 гривень», за який активістам Сергію Стерненко і Руслану Демчуку дали по 7 років і 3 місяці тюрми.

Судді пішли до нарадчої кімнати, очікується що вирок буде винесено завтра о 14:00.

«Ми знаємо, що замовниками несправедливого вироку в першій інстанції є російські агенти в Україні. На каналах держзрадника Медведчука Стерненко роками демонізували за те, що не дав себе вбити під час третього нападу на нього. Російські помийки поширювали фейки і брехню, намагаючись дискредитувати Сергія, щоб він залишився один на один з ворогами нашої держави. Справа про «300 гривень» ватного тітушки Щербіча повністю сфабрикована. Адвокати Стерненко послідовно доводили це в апеляції. Але, на жаль, в Україні це не означає нічого, оскільки довіри до суддів немає», – йдеться в повідомленні організаторів.

Вони закликають президента Володимира Зеленського провести обіцяну судову реформу.

Акція у Києві відбулася без ексцесів, хоча в урядовому кварталі було сконцентровано велику кулькість поліцейських авто.

Нагадаємо, 23 лютого цього року Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку і Демчуку покарання: 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна. Їх визнали винними у розбої, незаконному поводженні зі зброєю та викраденні людини. Однак за останньою статтею Стерненка і Демчука від покарання звільнили, оскільки сплив строк давності для притягнення їх до відповідальності.

За версією слідства, у 2015 році Демчук і Стерненко викрали ексчлена проросійської партії «Родина» Сергія Щербича. За його словами, активісти його катували, стріляли у нього з травматичного пістолета і згодом забрали 300 грн. Стерненко ж ці звинувачення відкидає і переконує, що до викрадення Щербича не причетний. А вирок Приморського райсуду називає «політично вмотивованим».

Згодом Апеляційний суд змінив запобіжний захід активістам Сергію Стерненкові і Руслану Демчуку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

14 травня Одеський апеляційний суд відмовив активістам Сергію Стерненку та Руслану Демчуку у зміні запобіжного заходу. Стерненка та Демчука залишили під цілодобовим домашнім арештом. Також Стерненку відмовили у можливості відбувати арешт в Києві, а не Одесі.