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    Разумков прогнозує на осінь кадрові зміни в уряді

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    Разумков прогнозує на осінь кадрові зміни в уряді - Разумков прогнозує на осінь кадрові зміни в уряді
    Разумков прогнозує на осінь кадрові зміни в уряді
    Фото: Главком

    До деяких міністрів є претензії у Верховної Ради, зазначив Разумков

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припускає, що восени в Кабінеті Міністрів відбудуться деякі ротації.
    Про це Разумков повідомив в ефірі програми «Подробиці тижня» на телеканалі «Інтер».

    «Я думаю, що осінь буде пов‘язана з кадровими змінами. Я не буду називати зараз прізвища, але до деяких міністрів є претензії у Верховної Ради, у профільних комітетів, а також, думаю, що й у суспільства. Тому деякі ротації в Кабміні я прогнозую», - розповів Голова ВР.

    Водночас Разумков зауважив, що масштаб та час цих ротацій - це питання дискусій, позиції профільних парламентських комітетів та фракції «Слуга народу».

    Нагадаємо, шоста сесія Верховної Ради розпочнеться 7 вересня 2021 року, а завершиться 21 січня 2022 року.

    Джерело: Укрінформ

    Теги: кадрові зміни Дмитро Разумков
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    Разумков прогнозує на осінь кадрові зміни в уряді