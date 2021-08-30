Разумков прогнозує на осінь кадрові зміни в уряді

До деяких міністрів є претензії у Верховної Ради, зазначив Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припускає, що восени в Кабінеті Міністрів відбудуться деякі ротації.Про це Разумков повідомив в ефірі програми «Подробиці тижня» на телеканалі «Інтер».

«Я думаю, що осінь буде пов‘язана з кадровими змінами. Я не буду називати зараз прізвища, але до деяких міністрів є претензії у Верховної Ради, у профільних комітетів, а також, думаю, що й у суспільства. Тому деякі ротації в Кабміні я прогнозую», - розповів Голова ВР.

Водночас Разумков зауважив, що масштаб та час цих ротацій - це питання дискусій, позиції профільних парламентських комітетів та фракції «Слуга народу».

Нагадаємо, шоста сесія Верховної Ради розпочнеться 7 вересня 2021 року, а завершиться 21 січня 2022 року.

Джерело: Укрінформ