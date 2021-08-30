«Слуга народу» анонсувала важливі кадрові зміни в уряді

Конкретика щодо кадрових змін у Кабміні з'явиться у другій половині вересня, вважає Євгенія Кравчук

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що більш конкретна інформація про можливі кадрові ротації в Кабміні з’явиться після початку чергової сесії Верховної Ради. Про це вона сказала в ефірі «Україна 24».

«Вересень розставить все по своїх місцях, і очевидно, що будуть певні кадрові зміни...Ймовірніше, що в другій половині вересня може бути якась конкретика», – сказала вона.

За її словами, шоста сесія Верховної Ради почне роботу з вівторка, 7 вересня, після чого у депутатів з'явиться можливість обговорити питання кадрових ротацій в уряді на рівні профільних комітетів, а також на засіданні фракції «Слуга народу».

«Я не хочу говорити про прізвища, тому що зараз немає жодної поданої заяви про відставку, мається на увазі звільнення за власним бажанням, і не почалися консультації у фракції», – сказала Кравчук.

Сьогодні також ЗМІ назвали міністрів, які можуть втратити посади цієї осені. Поінформовані джерела повідомили, що своїх посад цієї осені можуть позбутися від трьох до п'яти членів Кабміну.

Нагадаємо, Разумков прогнозує на осінь кадрові зміни в уряді.

Також президент Зеленський казав, що готує відставки в уряді.

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