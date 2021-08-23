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    Зеленський каже, що готує відставки в уряді

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    Зеленський готується звільняти урядовців - Зеленський каже, що готує відставки в уряді
    Зеленський готується звільняти урядовців
    Фото з відкритих джерел

    Президент анонсував кадрові зміни

    Президент України Володимир Зеленський анонсував прийдешні відставки в уряді. Однак глава держави не уточнив, кого торкнеться відставка. Про це він повідомив у ефірі каналу «Інтер».

    «Я вважаю, що проблема тих чи інших наших міністрів в тому, що вони починають багато говорити, коли нічого показати. Так, є деякі менеджери в нашій державі сьогодні, яким потрібно дуже довго готуватися. У нас немає на цей часу», – заявив президент.

    Нагадаємо, перебуваючи на острові Зміїний у межах робочої поїздки до південних областей, президент Володимир Зеленський представив новопризначених командувачів у Збройних силах України.

    Раніше Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача Операції об'єднаних сил.

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    Теги: кадрові зміни відставка Володимир Зеленський президент
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    Зеленський каже, що готує відставки в уряді