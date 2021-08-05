Які міністри будуть звільнені восени? Прізвища та причини ймовірних відставок

Джерела «Главкома» в уряді та Офісі президента повідомляють про ймовірні перестановки у Кабміні

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко та міністр оборони Андрій Таран знаходяться в зоні ризику. Їх ймовірно звільнять під час запланованої «чистки» уряду восени. Про це повідомило джерела «Главкома» в уряді та Офісі президента.

Позиції Тарана виглядають особливо слабкими на фоні звільнення наприкінці минулого місяця трьох його заступників (Ігоря Халімона, Олександра Миронюка, Ігоря Старобінського), яких підозрюють у корупції та розкраданні коштів та звинувачують у незадовільних темпи виконання держоборонзамовлення. Нещодавно також була звільнена топ-верхівка ЗСУ (головнокомандувач Збройних сил Руслана Хомчак, начальник Генштабу Сергій Корнійчук, командувач ООС Володимир Кравченко). Втім до звільнення міністрів (чи взагалі всього уряду) Верховна Рада може приступити тільки восени.

Міністр агрополітики Роман Лещенко, як стверджують співрозмовники «Главкома» в уряді, фактично провалив програму зрошення, що є частиною аграрної програми президента. Молодому міністра також дорікають тим, що він надто загрався у власний піар. «Роман постійно киває то на Абрамовського (Мінекології) то на Держводагентство, – каже джерело в Кабміні. – Президент дуже хотів запустити проект до Дня незалежності, але тепер очевидно, що встигнути не вдасться».

В Україні налічується 5,48 млн га меліорованих, зокрема, 2,17 млн га зрошуваних і 3,3 млн га осушуваних земель. У 2019 році під поливом було не більше ніж 550 тис. га сільськогосподарських земель. Проблемами зрошення в Україні займатиметься Державне агентство меліорації, що підпорядковується Мінагрополітики. На його баланс передадуть всі водні об’єкти та мережі від Держводагентства.

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