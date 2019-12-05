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    Зеленський призначив нового заступника голови Держприкордонслужби

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    <span><span>Новопризначений заступник голови Держприкордонслужби&nbsp;</span>Сергій Сердюк&nbsp;</span> - Зеленський призначив нового заступника голови Держприкордонслужби
    Новопризначений заступник голови Держприкордонслужби Сергій Сердюк 
    Фото: dpsu gov ua

    Заступником голови Держприкордонслужби став Сергій Сердюк

    Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Сердюка заступником голови Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 5 грудня.

    «Призначити Сердюка Сергія Івановича заступником голови Державної прикордонної служби України», - йдеться в указі №887/2019.

    Раніше він обіймав посаду директора департаменту Апарату Держприкордонслужби з організації повсякденної діяльності та соціально-гуманітарного забезпечення.

    Нагадаємо, 8 листопада Володимир Зеленський указом №830/2019 звільнив заступника голови Держприкордонслужби Олега Бляшенко.

    6 серпня Зеленський підписав указ про звільнення першого заступника Держприкордонслужби Юрія Гресько та заступника голови Служби Артура Піменова.

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