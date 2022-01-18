Колишня «слуга народу» розповіла, які «премії» отримують депутати монобільшості

Народна депутатка пояснила, що інформацію про неофіційні доплати вона отримує від колег

«Те, що мені відомо, то чотири нулі там є»

Неофіційні «премії», що нібито отримують народні депутати з фракції партії «Слуга народу» від керівництва за свою парламентську роботу, наразі сягають $10 тис. і більше. Про це в інтерв’ю Остапу Дроздову розповіла народна депутатка, колишня «слуга народу», а нині членкиня депутатської групи «За майбутнє» Анна Скороход.

Скороход уточнила, що відповідну інформацію вона отримує зі слів колег, і стосовно суми премій «слуг» можуть існувати певні розбіжності.

«В кожного свої домовленості. Не можу за кожного зараз відповісти. Те, що мені відомо, те що мені казали, то чотири нулі є», – наголосила Анна Скороход, відповідаючи на питання Остапа Дроздова, чи отримують провладні депутати «доплати» з чотирма нулями.

Депутатка уточнила, що за цю суму народним депутатам достатньо відвідувати засідання Врховної Ради та голосувати «так, як треба».

Анна Скороход додала, що наразі «слуги народу» все ще мають більшість у парламенті.

«Хто б що не розповідав, більшість є, і коли принципові питання, вони голосуються всі разом і жодних питань не виникає. Якщо йде якийсь «розбрат і шатаніє» як то кажуть, то завжди підголосує «Майбутнє», «Доівра», Голос», «Європйська Солідарність» інколи, «ОПЗЖ» частина інколи. Тут знаєте, як «клуб за інтересами», – підсумувала Анна Скороход.

Раніше Анна скороход заявила, що нардепи зі «Слуги народу» мають доплати в конвертах, які варіюються залежно від значущості депутата.

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