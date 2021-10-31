Нардепка Скороход підтвердила, що у Верховній Раді роздають конверти з грішми

«Це факт»: Анна Скороход про роздачу конвертів у Раді

Нашумілу заяву покійного нардепа Антона Полякова про роздачу грошей депутатам у туалеті Верховної Ради прокоментувала у програмі «Хард з Влащенко» на телеканалі «Україна 24» нардепка Анна Скороход.

«Я була в НАБУ неодноразово, я давала і списки, і прізвища, і аудіозаписи. На сьогоднішній день нічого не зроблено. Я бачила, що Ситник (голова НАБУ – ред.) заявляє, що розслідується. Але те, що гроші роздають, – це факт. Звичайно, як кажуть, не спійманий – не злодій...», – сказала вона.

Депутатка заявила, що нардепи зі «Слуги народу» мають доплати в конвертах, які варіюються залежно від значущості депутата.

«У «слуг» є зарплати в конвертах. На офіційну зарплату не сплатиш водія та охоронця, це апріорі неможливо. Я вам можу сказати, офіційна зарплата депутата складає близько 37 тисяч гривень, плюс 40 тисяч дають на депутатські витрати. Враховуючи сьогоднішній цінник на все, оплачувати додатково охоронця та водія неможливо. Залишилися групи, кожну групу курирують. Є градація у групах (за величиною доплати – ред.)», – сказала вона.

Також депутатка – наречена Полякова зробила заяву про смерть коханого.

Нагадаємо, член депутатської групи «За майбутнє» Антон Поляков напередодні своєї смерті заявив, що народні депутати із фракції «Слуга народу» отримували гроші в конвертах за підтримку закону про олігархів.

Згодом стало відомо, що Національне антикорупційне бюро має на розгляді понад десять заяв, у яких йдеться про отримання народними депутатами грошей «у конвертах».



