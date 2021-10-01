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    Довелося звільняти вагон. Журналістка розповіла, як їхала зі «слугами» в Трускавець (фото)

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    Для &laquo;Слуг народу&raquo; спеціально приготували вагон - Довелося звільняти вагон. Журналістка розповіла, як їхала зі «слугами» в Трускавець (фото)

    Для «Слуг народу» спеціально приготували вагон

    Фото Анна Стешенко/ Facebook

    Пасажирок із квитками «виселили» з їхніх місць

    Журналістка Анна Стешенко на своїй сторінці у Facebook розповіла, з якими пригодами їй довелося зустрітися в дорозі до Трускавця у потязі з представниками фракції «Слуга народу».

    «Ми з Ольга Москалюк заздалегідь купили квитки на поїзд «Київ-Трускавець». З нашим «щастям» ми потрапили в вагон з «Слугами народу». Зайняли місця, як кажуть, відповідно до придбаних квитків. І тут... Та-дам... Приходять два нардепи (прізвищ називати не буду). І як виявилося, у двох депутатів куплені квитки на наші місця… У підсумку нас переселили в сусідній вагон з «простими смертними».

    Начальник потяга вибачився перед мандрівницями.

    «До речі, вагон у «Слуг» – кращий. Постіль заздалегідь заправлена. Один із видних нардепів «Слуги» пожартував, оглядаючи вагон: «Ти ж уявляєш! Скільки вони його мили перед нами?», – додала журналістка.

    Нагадаємо, увечері 30 вересня представники партії «Слуга народу» організовано відправляються на збори до Трускавця з залізничного вокзалу Києва.

    Як стало відомо раніше, журналісти довідались, що робитимуть депутати зі «Слуги народу» під час з'їзду в Трускавці.

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    Теги: партії речі партія Слуга народу
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    Довелося звільняти вагон. Журналістка розповіла, як їхала зі «слугами» в Трускавець (фото)