Коломойський дав пораду Зеленському, кого треба призначати



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Кого призначати - тих, кому довіряєш, або професіоналів своєї справи?

Своїх людей ставити на перші позиції, а професіоналів – на посади заступників. Таку пораду президенту Володимиру Зеленському висловив Ігор Коломойський.

«Ще не пройшло 100 днів з інавгурації, ніяких порад я не став би давати. Хоча, може бути, не порада, а побажання ... Якщо вибирати, кого призначати - тих, кому довіряєш, або професіоналів своєї справи, я б побажав йому призначати на першу позицію тих, кому довіряєш, а заступників – професіоналів», - сказав Коломойський в інтерв’ю російському РБК.

Нагадаємо, після інавгурації депутатів Ради 9-го скликання влада повинна буде обрати новий уряд. Останні тижні активно обговорюють, хто буде наступним прем’єр-міністром. Коломойський найбільш ймовірними претендентамина крісло майбутнього прем'єра вважає Юрія Вітренко за «Нафтогазу» та заступника голови Офісу президента Олексія Гончарука.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на Банковій розглядали чотирьох претендентів на посаду прем’єра. Це заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован, керівник «Нафтогазу» Андрій Коболєв, Юрій Вітренко, секретар РНБО Олександр Данилюк та заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук.