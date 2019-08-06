Коломойський назвав фаворитів на прем’єрську посаду



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На думку олігарха, наступним очільником Кабінету міністрів може стати або Олексій Гончарук, або Юрій Вітренко

Ігор Коломойський найбільш ймовірними претендентами на крісло майбутнього прем'єр-міністра вважає економіста, директора з розвитку бізнесу «Нафтогазу» Юрія Вітренко і заступника голови офісу президента з економічних питань Олексія Гончарука. Про це він розповів в інтерв’ю російському РБК.

«У фаворитах гонки - Юрій Вітренко і Олексій Гончарук», - відповів Коломойський на питання, хто стане прем’єром.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що на Банковій розглядали чотирьох претендентів на посаду прем’єра. Це заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован, керівник «Нафтогазу» Андрій Коболєв, Юрій Вітренко, секретар РНБО Олександр Данилюк та заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук.

Пізніше повідомлялось, що «кастинг» пройшов 35-річний Гончарук, який до приходу на роботу в Офіс президента очолював Офіс ефективного регулювання (BRDO).

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