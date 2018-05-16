Коломойський визначився з «достойним кандидатом» у президенти

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Ігор Коломойський

За словами Коломойського, в українському суспільстві є попит на нові обличчя, проте є достойні і старі кадри

Колишній глава Дніпропетровської облдержадміністрації, олігарх Ігор Коломойський вважає лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко найбільш достойним кандидатом у президенти з числа досвідчених українських політиків.

Про це Коломойський заявив в інтерв'ю DW.

За його словами, в українському суспільстві є попит на нові обличчя. Зокрема, у нього є симпатія до лідера групи «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука.

«Я і Вакарчуку симпатизую (запитання було про симпатію, зокрема, до Зеленського, - ред). Не відкрию Америку, якщо скажу, що всі хочуть бачити нові обличчя. Але якщо взяти старі, то я вважаю, що найбільш достойною наразі є Тимошенко», - сказав Коломойський.

Нагадаємо, Коломойський також розповів про «шизофренію» Путіна і «ідею-фікс» Порошенка.

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