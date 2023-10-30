Змінотворці. Кого зараз потребує Україна

Без нової якості українських еліт ми ризикуємо програти світ після Перемоги

Аби здійснити своє покликання, виконати свою місію, потрібно їх знати чи бодай відчувати. Українські можновладці, на превеликий жаль, не мислять по-візіонерськи. Майже усім їм, незалежно від прізвищ, бракує освіти та глибини. А також жертовності – вміння жити великою ідеєю та служити їй.

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Тому вони і діють рефлективно. Бо не бачать тої провідної зорі, яка допомагає справжнім державцям не блукати манівцями народних примх та ілюзій. Тому і нема кому здійснювати велике українське покликання – відроджувати наш золотоверхий Єрусалим над Дніпром, творити київоцентричну культуру та духовність Східної Європи. Тому і усвідомлюємо себе не через те, ким ми є, а тим, ким ми не є і за жодну ціну бути не хочемо.

Україні потрібні змінотворці. Затяті божевільні, які вірять у велику місію України. Які ладні покласти життя, аби її здійснити. І які не вважають найвищим з можливих досягнень – вступ України до НАТО та ЄС.

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Саме такі люди мають прийти до влади, аби всі жертви війни були недаремні. Крадійкуватих політичних флюгерів мають замінити архітектори змін. Бо перемога – це тільки шанс збудувати країну гідну тих, хто поклав за неї життя. Ним можна скористатися і його можна змарнувати. Змарнувати, на жаль, набагато легше. І без нової якості українських еліт ми його майже напевно (вчергове) змарнуємо.

Тому сьогодні Україні потрібні не тільки ті, хто вміє тримати удар, вбивати і вмирати заради самого її існування – нам вкрай потрібні ті, хто мріє велико, заглядає за обрій і чує небо. Аби ми як нація не просто вижили, а й відбулись, Україні конче потрібні не тільки воїни – їй вкрай потрібні візіонери та пророки. Змінотворці...