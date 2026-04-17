Конкурсна комісія не рекомендувала Дубовика на посаду голови АРМА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
фото: Віктор Дубовик/Facebook

Крісло керівника АРМА залишається вакантним після звільнення Олени Думи у липні 2025 року

Конкурсна комісія з відбору очільника Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на засіданні 16 квітня не змогла ухвалити рішення щодо призначення єдиного фіналіста – Віктора Дубовика. Про це пише «Главком».

Попри те, що кандидатуру підтримали 4 із 6 членів комісії, результати голосування не відповідають вимогам закону, оскільки серед тих, хто проголосував «за», був лише один представник від міжнародних партнерів. Згідно із законодавством, для ухвалення рішення необхідно мінімум чотири голоси, два з яких мають належати саме делегатам за пропозицією міжнародних організацій з розвитку.

Члени комісії констатували, що така правова колізія прямо не врегульована законом про АРМА, що робить неможливим внесення відповідного подання на розгляд Кабінету міністрів. Через відсутність необхідної кількості голосів від міжнародників, комісія завершила засідання, так і не визначивши переможця. Питання щодо подальшої долі конкурсу та наступних кроків було відкладено для обговорення на майбутніх зустрічах.

Віктор Дубовик, який наразі очолює директорат з питань правової політики Офісу президента, залишався єдиним претендентом після другого етапу відбору, де він став єдиним із 13 кандидатів, хто зміг пройти далі. Нагадаємо, що крісло керівника АРМА залишається вакантним після звільнення Олени Думи у липні 2025 року, а нинішній конкурс розпочався з тестування на знання законодавства у березні 2026 року.

Як відомо, до роботи в Офісі президента Віктор Дубовик очолював Офіс протидії рейдерству Міністерства юстиції. Водночас у його біографії є період роботи у приватному секторі – він був партнером юридичної компанії «Волхв», яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо рейдерства та шахрайства в Одесі.

Йшлося про незаконне заволодіння підвальним приміщенням площею 40,5 кв. м. За матеріалами Приморського райсуду Одеси, об’єкт було відчужено на користь юрфірми через схему з використанням підроблених документів та неправдивих свідчень. Після конфлікту з мешканцями будинку компанія перепродала приміщення третій особі. На момент цих подій Дубовик мав статус партнера фірми.

Комісія не рекомендувала Дубовика на посаду голови АРМА
