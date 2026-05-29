«Результати потрібні». Зеленський дав доручення українським дипломатам

Ростислав Вонс
Глава держави анонсував найближчим часом перемовини щодо створення європейської антибалістичної системи
фото: Офіс президента
Президент: «Програма Purl має працювати – це стосується і Сполучених Штатів, і Європи»

Усі дипломатичні представники повинні зосередитись на досягненні конкретних результатів у міжнародній підтримці України. Відповідну заяву зробив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, повідомляє «Главком».

Глава держави наголосив, що тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні із захистом неба – це ключовий пріоритет України.

«Я вдячний кожному партнеру, всім лідерам, всім державам, які готові допомагати і хто повністю виконує домовленості. Програма Purl має працювати – це стосується і Сполучених Штатів, і Європи. Кошти європейських партнерів та інших наших друзів ми акумулюємо, щоб купувати ракети, зокрема для «петріотів», і достатнє постачання залежить від Америки – сподіваємось, що Україну будуть чути», – сказав він.

Зеленський підкреслив, що фактично кожного дня триває комунікація з партнерами, які можуть підтримати Україну. «Вчора – дійсно хороші рішення зі Швецією. Сьогодні є рішення Японії, зокрема про Purl, ми готуємо ще нові рішення в Європі, щоб була наша власна європейська антибалістика. Наступними тижнями заплановані важливі зустрічі та перемовини щодо цього», – каже президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підготував спеціальний лист американському президенту Дональду Трампу та Конгресу США. Він наголосив, що це було зумовлено «ситуацією».

Як писало видання Kyiv Independent, звернення з'явилося на тлі того, як Росія посилює масові повітряні атаки на Україну та публічно погрожує новою хвилею ударів великої дальності по Києву, зокрема по об'єктах, які Москва називає «центрами прийняття рішень» України.

