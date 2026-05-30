Кабмін дозволив оборонним підприємствам орендувати держмайно без аукціонів

Максим Бурич
glavcom.ua
Свириденко: Це дозволить швидше запускати нові виробничі майданчики та нарощувати виробництво для потреб Сил оборони
фото: Юлія Свириденко
Новий механізм дозволить виробникам ракет, вибухівки та новітнього озброєння за лічені дні розгортати додаткові виробничі майданчики для потреб Сил оборони України

Кабінет Міністрів України ухвалив стратегічне рішення, покликане радикально прискорити темпи внутрішнього переозброєння армії та усунути зайві бюрократичні перепони. Уряд суттєво спростив механізм передачі державного майна в оренду для підприємств оборонно-промислового комплексу. На період дії воєнного стану збройові компанії зможуть отримувати необхідні приміщення та заводи напряму, без обов'язкового раніше проходження тривалих публічних аукціонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Раніше процедура оренди державних площ через систему торгів могла тривати місяцями, що в умовах повномасштабної війни є неприпустимою розкішшю для розгортання та релокації оборонних ліній. Нова урядова постанова кардинально змінює правила гри задля прискорення запуску нових потужностей та зміцнення загальної обороноздатності країни.

За словами Юлії Свириденко, спрощений механізм оренди держмайна буде чітко таргетованим. Він розроблений насамперед для підприємств, які виконують критично важливі для фронту завдання, зокрема виробництво ракетного озброєння та боєприпасів, виготовлення вибухових речовин та порохів та розробка, випробування та впровадження новітніх зразків зброї та технологій для потреб Сил оборони.

«Це дозволить швидше запускати нові виробничі майданчики та оперативно нарощувати обсяги виробництва для потреб Сил оборони», – наголосила урядовиця.

Аби уникнути зловживань та забезпечити використання державного майна суто за призначенням, ухвалили чіткі запобіжники. Оминути процедуру аукціонів зможуть далеко не всі фірми.

Кабмін визначив дві обов'язкові юридичні вимоги до потенційних орендарів:

  • Компанія повинна мати офіційно затверджений статус критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
  • Виробник має бути офіційно включений Міністерством оборони України до закритого реєстру виконавців державних контрактів (державного оборонного замовлення).

Раніше, 21 травня, Кабмін також спростив процедуру підтвердження права на митні пільги для українських оборонних підприємств, які імпортують компоненти для виробництва озброєння. Йдеться про матеріали, вузли, агрегати, обладнання та комплектувальні вироби.

За даними уряду, сьогодні в Україні понад 900 державних і приватних компаній працюють над забезпеченням Сил оборони озброєнням, військовою технікою та технологіями. У цій сфері зайнято понад 300 тисяч працівників.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду за участю військового керівництва, дипломатів та урядовців, присвячену стратегічному плану дій держави на найближчу перспективу. Ключовими темами обговорення стали посилення протиповітряної оборони, запуск нових форматів оборонної співпраці з міжнародними партнерами та підготовка до закритих дипломатичних перемовин. 

