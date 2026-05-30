Зеленський провів спецнараду та анонсував «Drone Deal» з Євросоюзом

Максим Бурич
Зеленський: Провели спеціальну нараду щодо наших подальших дій
Фото: Офіс президента України / All Over Press
Президент України окреслив головні пріоритети на найближчі тижні

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду за участю військового керівництва, дипломатів та урядовців, присвячену стратегічному плану дій держави на найближчу перспективу. Ключовими темами обговорення стали посилення протиповітряної оборони, запуск нових форматів оборонної співпраці з міжнародними партнерами та підготовка до закритих дипломатичних перемовин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Першим і найважливішим блоком спеціальної наради став дипломатичний трек. За словами Володимира Зеленського, українська сторона перебуває у щоденному щільному контакті з представниками президента Сполучених Штатів Америки та ключовими європейськими лідерами. Офіс президента провів детальний аудит виконання попередніх домовленостей щодо постачання засобів ППО.

На наступні кілька тижнів перед дипломатичним корпусом поставлено чіткі оборонні завдання:

  • Антибалістика: Пріоритет №1 – залучення додаткових комплексів (таких як Patriot та SAMP/T), здатних перехоплювати російські балістичні та надзвукові ракети.
  • Підписання двосторонніх документів: Фіналізація угод щодо спільного фінансування, розробки та постачання безпілотних систем.

Укладання «Drone Deal» з Євросоюзом: Масштабна стратегічна угода, яка дозволить інтегрувати українське виробництво БпЛА в європейський оборонно-промисловий комплекс та залучити мільярдні інвестиції.

«Готуємось до важливих перемовин – наразі без публічних деталей», – зауважив Володимир Зеленський.

Другим критично важливим пунктом порядку денного наради стало продовження процесу повернення українських громадян додому. Глава держави наголосив на необхідності невідкладно реалізувати ті етапи гуманітарного треку та обмінів військовополоненими і цивільними, про які вже раніше були досягнуті попередні домовленості.

Для цього президент дав пряме доручення профільним структурам терміново вийти на зв'язок із міжнародними партнерами. Україна планує задіяти впливові треті країни, які володіють необхідними важелями впливу та можуть виступити ефективними посередниками для активізації переговорного процесу з країною-агресоркою.

Третій вектор роботи, який безпосередньо впливає на стійкість тилу – це енергетика. Володимир Зеленський анонсував ухвалення нових рішень, спрямованих на підтримку українського енергетичного сектору.

Нагадаємо, українська програма «далекобійних практичних санкцій» продовжує системно руйнувати економічний та логістичний фундамент російської воєнної машини. Черговою підтвердженою ціллю українських безпілотників став великий об'єкт нафтової промисловості в місті Армавір, що в Краснодарському краї РФ. Операцію успішно реалізували спецпризначенці Служби безпеки України. 

Теги: Володимир Зеленський Україна війна

