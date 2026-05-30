Радник Буданова назвав головну перевагу України, якої не розуміє Путін

Юсов підкреслив, що для України принципово важливо й надалі не втрачати власну внутрішню суть

Головна сила вільних країн та оборонних демократій полягає у їхній фундаментальній готовності боротися за власну свободу. На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України і радник керівника Офісу президента Андрій Юсов під час виступу на Чорноморському безпековому форумі в Одесі.

Аналізуючи цивілізаційне протистояння між демократичним світом та сучасними диктатурами він зауважив, що тоталітарні режими зазвичай поступаються вільному світу в економічних масштабах, проте мають іншу специфічну перевагу, яку демократії мусять враховувати.

«Диктатури, як правило, не дуже великі за економікою, але їхня сила полягає в тому, що вони готові вбивати і відправляти на смерть власних солдат. Сила вільних країн, оборонних демократій, які готові зберігати свободу і боротися за неї, – власне в готовності боротись», – зазначив Юсов.

Окремо він звернув увагу на те, що попри роки запеклої боротьби, Україна зберегла свої ключові європейські цінності та гуманістичні орієнтири.

«Українці довго дивляться на російську безодню – і це понад 12 років цієї війни, понад 4 роки повномасштабної війни... Але ми витримали і так і не стали цією безодньою. Саме за це Путін нас і ненавидить», – наголосив представник розвідки.

Також Андрій Юсов підкреслив, що для України принципово важливо й надалі не втрачати власну внутрішню суть та демократичний устрій. За його словами, ми не маємо права перетворитися на таку ж автократію чи закриту систему, яка нехтує людськими життями.

Звертаючись до учасників форуму, він резюмував, що саме свобода та ідентичність є тими джерелами нашої сили, проти яких безсилі будь-які сучасні тирани.

«Свобода – це також джерело сили, і ми боремось за неї. Ідентичність – це наше право, і українці, європейці, демократи в цілому світі мають за це боротись. І це те, чого не розуміє, проти чого не може стояти ані Путін, ані кожен диктатор, який його підтримує», – підсумував Юсов.

Напередодні радник Кирила Буданова також наголошував на тому, що для України немає альтернативи демократичному шляху розвитку, попри всі виклики повномасштабної війни та складнощі воєнного стану.