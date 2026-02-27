Головна Країна Політика
Співробітник Офісу президента претендує на крісло голови АРМА: досьє на Віктора Дубовика

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Співробітник Офісу президента претендує на крісло голови АРМА: досьє на Віктора Дубовика
Віктор Дубовик раніше очолював Офіс протидії рейдерству Мін’юсту
Дубовик працював радником Сергій Арбузов та неодноразово опинявся в центрі уваги через майнові та родинні питання

Керівник директорату з питань правової політики Офісу президента Віктор Дубовик став одним із головних претендентів на посаду очільника Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «АРМАгедон триває: хто може очолити скандальне Агентство з управління арештованими активами».

Раніше він уже подавався на цю посаду у 2023 році, а у 2025-му брав участь у конкурсі на директора Бюро економічної безпеки.

До роботи в Офісі президента Дубовик очолював Офіс протидії рейдерству Міністерства юстиції. Водночас у його біографії є період роботи у приватному секторі – він був партнером юридичної компанії «Волхв», яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо рейдерства та шахрайства в Одесі.

Йшлося про незаконне заволодіння підвальним приміщенням площею 40,5 кв. м. За матеріалами Приморського райсуду Одеси, об’єкт було відчужено на користь юрфірми через схему з використанням підроблених документів та неправдивих свідчень. Після конфлікту з мешканцями будинку компанія перепродала приміщення третій особі. На момент цих подій Дубовик мав статус партнера фірми.

Під час Революції гідності посадовець працював радником тодішнього віцепрем’єра Сергій Арбузов, який нині перебуває під санкціями.

Медіа також звертали увагу на родинні зв’язки кандидата. Його батько раніше був першим заступником міністра внутрішніх справ за часів Віталій Захарченко та, за інформацією журналістів, має російський паспорт. Сам Дубовик заявляв, що не спілкується з батьком понад 15 років і не володіє інформацією про його громадянство.

У декларації за 2024 рік посадовець вказав два джерела доходу: 860 тис. грн зарплати у Державному управлінні справами та 417,6 тис. грн у Міністерстві юстиції. Його дружина отримала 153 тис. грн доходу від викладацької діяльності.

Родина зберігає 1 млн грн та $17 тис. готівкою, ще 140 тис. грн – на банківських рахунках. В автопарку – Mercedes E220C 2017 року випуску, оформлений на дружину. Сам кандидат орендує Toyota Camry 2022 року.

Раніше «Главком» писав, що Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало системне перезавантаження. Вперше за 10 років роботи відомства проводиться повна ідентифікація арештованих активів.

Теги: Україна АРМА Офіс президента

