Зеленський увів у дію пакет санкції проти посібників РФ в авіації, ВПК та пропаганді

Під удар українських та європейських обмежень потрапили десятки компаній із СНД, ОАЕ та Ірану, які постачали компоненти для дронів і ракет, а також російські судді та пропагандистка Марія Сіттель

Україна робить черговий рішучий крок у напрямку створення єдиного міжнародного санкційного фронту проти країн-агресорок та їхніх союзників. Президент України Володимир Зеленський підписав два важливі укази, якими ввів у дію нові рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Ці документи офіційно запускають процес глибокої синхронізації українських обмежувальних заходів із рішеннями Європейського Союзу в межах ювілейного 20-го пакету санкцій Брюсселя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Загалом європейська ініціатива охоплює понад 120 фізичних осіб та організацій, завдаючи удару по ключових секторах російської економіки. Значна частина суб'єктів із нового переліку вже перебувала під суворими санкціями України. Проте тепер під обмеження потрапили нові гравці, які допомагали Москві реалізовувати схеми сірого імпорту та закуповувати дефіцитні західні технології.

Свіже рішення РНБО безпосередньо стосується 16 громадян РФ та 31 компанії. Географія юридичних осіб чітко вказує на логістичні хаби Кремля: під санкції потрапили підприємства з Росії, Білорусі, Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Киргизстану, Казахстану, Узбекистану, а також фірми, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, під жорсткі економічні обмеження потрапили компанії з ОАЕ, які займалися продажем промислових верстатів, високоточного лабораторного обладнання, спеціалізованої хімічної продукції та критично важливих запасних частин для комерційної авіації. Також санкції накладено на ключового експортера нафти в Білорусі.

Українська та європейська Феміда б'є по структурі, яка безпосередньо забезпечує боєздатність окупаційної армії. До списків внесено керівників стратегічних заводів РФ, бюджетних установ, командирів підрозділів ЗС РФ та місцевих колаборантів.

У промисловому секторі обмеження застосовано до виробників засобів РЕБ, програмного забезпечення, а також видобувних гігантів нафти, газу та золота.

Головні оборонні цілі санкцій ТОВ «Атлант Аеро» – великий російський виробник аерокосмічної продукції та спеціальних компонентів для збирання ударних дронів, а також ТОВ «Ірз-Зв’язок» – ключове підприємство РФ із розробки систем військового зв'язку, а також вузлів для крилатих ракет і БпЛА.

Окремим блоком ідуть персональні обмеження проти осіб, які забезпечували ідеологічну та юридичну підтримку агресії. Сюди увійшли російська прокурорка Людмила Баландіна та суддя Дмитро Гордєєв (обидва причетні до системних політичних репресій, катувань та судилищ над проукраїнськими громадянами й опозиціонерами). Також під санкціями опинилася відома російська телеведуча, редакторка та пропагандистка Марія Сіттель, яка роками поширювала цинічну дезінформацію про війну в Україні.

Окрему увагу Офіс президента та РНБО приділили міжнародним союзникам Москви, які забезпечують її зброєю для щоденних нападів на українські міста.

Нові обмеження накладено на:

19 громадян Ірану та 11 іранських компаній, які безпосередньо інтегровані у державні програми Тегерана з розробки, виробництва та передачі РФ балістичних ракет та дронів-камікадзе;

7 громадян Судану, пов'язаних із військово-технічним співробітництвом із кремлівським режимом.

В Офісі президента наголошують, що ця робота не зупиняється ні на мить, і Україна вже готує наступні кроки для економічної ізоляції агресора.

«Ми продовжуємо синхронізувати санкційні режими з ЄС та партнерами. Очікуємо на подальше посилення тиску на Росію та всіх, хто допомагає їй підтримувати агресію. Вже завершуємо спільну роботу над проєктами наступних санкційних рішень ЄС і партнерських держав, зокрема 21-го пакету санкцій», – підсумував радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

