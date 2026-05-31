Лукашенко зробив заяву про білоруських солдатів на війні в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Лукашенко зробив заяву про білоруських солдатів на війні в Україні
Лукашенко заявив, що не відправить в Україну білоруських солдатів
фото з відкритих джерел
Диктатор пригрозив Києву

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що військовослужбовці країни не брали і не братимуть участі у війні проти України. Про це він сказав у ході публічного виступу, повідомляє «Главком» із посиланням на публікації у росЗМІ.

Водночас він додав, що у разі військової атаки на Білорусь з будь-якої території ситуація може різко змінитися. Тоді війна, за його словами, «отримає інший характер».

Лукашенко не уточнив жодних деталей щодо можливих сценаріїв розвитку подій, однак наголосив на готовності реагувати на потенційні загрози безпеці країни.

Він також прокоментував візит представників білоруської опозиції до Києва. За його словами, вони нібито розраховують підготувати за межами Мінська бойовиків з-поміж білорусів, українців, поляків і литовців, щоб згодом здійснити захоплення одного з районних центрів країни.

«Добре, що вони подивилися на нашу так звану опозицію. Це не опозиція. Це бандити», – зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, Росія почала активніше тиснути на Білорусь із вимогою масштабно та власними силами долучитися до війни проти України. Через це процеси всередині Білорусі залишаються напруженими, а загрозу майбутніх провокацій чи навіть нового вторгнення не можна виключати.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив: Росія веде додаткові контакти з Лукашенком, аби переконати його долучитися до нових агресивних операцій.

Паралельно Україна зміцнює оборону: від Волинської до Чернігівської областей нарощуються укріплення й мінно-вибухові загородження на всій протяжності кордону з Білоруссю.

Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко війна Україна президент опозиція

