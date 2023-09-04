Комітет Ради з питань оборони підтримав відставку Резнікова

«За» проголосувало 16 членів комітету, двоє утримались

Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав відставку міністра оборони України Олексія Резнікова. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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«Комітет ВРУ з питань оборони підтримав відставку Резнікова з посади Міністра оборони України», – написав нардеп.

Він зазначив, що «За» проголосувало 16 членів комітету, двоє утримались.

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Сьогодні, 4 вересня, міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку. Резніков опублікував фото свого звернення, де він перерахував здобутки під час обіймання посади міністра оборони.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

«Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому», – заявив він.

Президент заявив, що новим головою Міністерства оборони України стане Рустем Умєров.