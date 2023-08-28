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Зеленський анонсував засідання РНБО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський анонсував засідання РНБО
фото: Офіс президента

На засіданні буде розглянуто питання інспектування військово-лікарських комісій

Президент Володимир Зеленський анонсував засідання Ради національної безпеки. Про це глава держави повідомив у Telegram-каналі.

За словами президента, на засіданні РНБО буде розглянуто питання інспектування військово-лікарських комісій.

«Звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій. Розглянемо на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони», – йдеться у повідомленні.

За весь час проведення загальної мобілізації багато українців скаржилися на результати військово-лікарської комісії. З одного боку, багато хто визнавався придатним до служби, навіть якщо це не так, а звільнитися зі служби проблематично, навіть за наявності підстави по здоров'ю. Як діяти в такій ситуації, розповів народний депутат Олексій Гончаренко.

Раніше «Главком» повідомляв, що Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження ВЛК. Затверджено порядок електронного документообігу, який спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи. Такий підхід звільняє військовослужбовців від ролі «кур’єра», а замість цього надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК.

 

Теги: Кабмін депутат документи Володимир Зеленський РНБО

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