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Президентка Угорщини закликала Зеленського сісти за стіл переговорів із Путіним

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Президентка Угорщини закликала Зеленського сісти за стіл переговорів із Путіним
фото з відкритих джерел

Угорщина засуджує вторгнення РФ в Україну та розуміє бажання Зеленського захистити українців

Президент Угорщини Каталін Новак зізналася, що закликала президента України Володимира Зеленського сісти за стіл перемовин з Росією. Про це вона заявила в інтерв'ю угорському виданню Index.

За її словами, вона Угорщина засуджує вторгнення РФ в Україну та розуміє бажання Зеленського захистити українців.

«Ця війна триває вже півтора року, і я не бачу жодного військового рішення, яке призвело б до стійкого миру у довгостроковій перспективі. Тому треба сідати за стіл переговорів! Цю тверду думку я висловила Зеленському як публічно, так і приватно», - заявила вона.

Новак сказала, що Угорщина рада була б бути присутньою в будь-якому процесі, який може наблизити Україну до миру. А якщо переговори відбудуться, то має намір приєднатися до них.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що війну в Україні можна закінчити лише шляхом дипломатії та переговорів. Він також вважає, що Захід підняв цей конфлікт на світовий рівень і «боротиметься до останнього українського солдата».

Нагадаємо, 22 серпня, Каталіна Новак відвідала Закарпаття із робочим візитом. Президентка Угорщини зустрілась з керівництвом ОВА, облради, Берегова та району. Вони обговорювали посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували в умовах повномасштабного вторгнення РФ. 

До відома, голова МЗС Угорщини звинуватив Європу у «воєнному психозі» через санкції проти Росії.

 

Теги: міністр війна Угорщина переговори

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