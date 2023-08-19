Уряд Нідерландів оцінив час навчання пілотів на F-16

Українські пілоти, а також пілоти з інших країн-членів НАТО будуть освоювати майстерність польоту на F-16 у спеціальному навчальному центрі в Румунії

Представники уряду Нідерландів розкрили деякі подробиці постачання Україні винищувачів F-16. Зокрема, вказали, що постачання залежить від часу, протягом якого навчатимуть українських пілотів. Про це йдеться у статті видання The Netherlands Times.

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Українські пілоти, а також пілоти з інших країн-членів НАТО будуть освоювати майстерність польоту на F-16 у спеціальному навчальному центрі в Румунії. Данія також вислала свої винищувачі до цього центру для навчання.

Тим не менше, на сьогодні цей навчальний центр ще не розпочав свою роботу, повідомило видання. Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен пояснила, що її країна планує допомогти Румунії з цією ініціативою.

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Однак станом на сьогодні навчального центру ще не існує, зазначило видання. Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен пояснила, що її країна допоможе Румунії з цією справою.

Конкретна дата запуску центру наразі не встановлена. Але було зазначено, що пілоти не будуть чекати відкриття: починаючи з наступного місяця, вони відправляться в Данію для початку навчання, - повідомила Оллонґрен в серпні. За її словами, приблизні терміни навчання становлять 6-8 місяців, що вказує на завершення до лютого-квітня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати схвалили запит Данії на передання навчальних матеріалів для винищувачів F-16. Це повинно наблизити початок підготовки українських льотчиків на цих літаках.

Нагадаємо, що українські пілоти почнуть навчання на винищувачах F-16 у Данії наприкінці серпня.

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Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що американські винищувачі F-16 прибудуть в Україну після завершення навчання українських пілотів.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив отримання від Сполучених Штатів схвалення на передачу Україні винищувачів F-16 після закінчення навчань льотчиків. Копенгаген направив Вашингтону запит щодо постачання літаків Києву й отримав «дружню відповідь».



