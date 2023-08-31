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Боррель заявив, що ЄС до кінця року має створити Фонд допомоги Україні на €20 млрд

Діана Гасюк
glavcom.ua
Боррель заявив, що ЄС до кінця року має створити Фонд допомоги Україні на €20 млрд
фото з відкритих джерел

Цей Фонд, вбудований в структуру Європейського фонду миру має стати ключовим елементом довгострокового внеску ЄС у безпеку України

Фонд допомоги Україні на період 2024-2027 років, який потрібен для забезпечення військових потреб ЗСУ, має бути створений до кінця року. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
 
«Спочатку про військову техніку. Я запропонував створити Фонд допомоги Україні на період 2024-2027 років, щоб забезпечити стійкість нашої військової допомоги», - йдеться у повідомленні.

Цей Фонд, вбудований в структуру Європейського фонду миру має стати ключовим елементом довгострокового внеску ЄС у безпеку України. Таке рішення було прийняте європейськими лідерами у червні.

«Моє пропозиція - створити Фонд з річним бюджетом близько 5 мільярдів євро. Це слід розглядати як максимальний обсяг, а не обов'язковий річний витратний показник. Хоча було б бажано витрачати менше коштів, але це має бути максимальний обсяг фінансування на середньостроковий період наших зусиль для підтримки України», - заявив Боррель.

Міністри оборони країн Європи сьогодні обговорили цю тему, завтра її планують обговорити міністри закордонних справ країн ЄС.

Боррель висловив сподівання, що до кінця року цей Фонд вдасться створити.

Раніше повідомлялося, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо, враховуючи рекомендації уряду, затвердив рішення про надання Україні 18-го пакета військової допомоги. 

До слова. 29 серпня, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для Україні на $250 млн

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Теги: фінансування Україна президент

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