Зеленський підтвердив звільнення Резнікова і сказав, хто його замінить

Президент заявив, що новим головою Міністерства оборони України стане Рустем Умєров

Президент України Володимир Зеленський звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

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«Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому», - заявив він.

Президент заявив, що новим головою Міністерства оборони України стане Рустем Умєров.

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«Верховна рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури», - додав він.

Зазначимо, Рустем Умєров у 2019 році був обраний народним депутатом дев'ятого скликання від партії «Голос» номером 18 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції.

Секретар Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

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7 вересня 2022 року Верховна Рада призначила народного депутата фракції «Голос» Рустема Умерова головою Фонду державного майна України.

Як повідомлялося, народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела заявив, що міністр оборони Олексій Резніков планує йти у відставку. Замість роботи у Міноборони він має стати послом України у Великій Британії.