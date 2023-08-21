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Нова вказівка Кремля? Навіщо Орбан зібрав лідерів 15 країн

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Нова вказівка Кремля? Навіщо Орбан зібрав лідерів 15 країн
Влада Угорщини хоче налагодити роботу із іншими країнами
Фото: офіційна сторінка Віктора Орбана у Facebook

Сербія готова збільшити поставки російського природного газу до Угорщини, якщо Україна не продовжить транзитну угоду із Росією

20 серпня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив 15 балканських та азіатських лідерів на національне свято День святого Іштвана, який припав на чемпіонат світу з легкої атлетики. Запрошення глави турецької держави та лідерів країн Балкан та Азії на національне свято відображає прагнення Орбана до розширення економічної та політичної співпраці з регіоном, пише Euronews.

На урочистостях у Будапешті присутні, зокрема, президенти Сербії, Туреччини, Азербайджану, Киргизії, Узбекистану, Туркменістану та емір Катару.

Орбан, який не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, головну увагу приділяв питанню співробітництва в енергетичній сфері. 

На зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом за зачиненими дверима Орбан обговорив питання енергетичної співпраці між двома країнами та ратифікацію вступу Швеції до НАТО.

Економіст Тарік Деміркан вважає, що Угорщина є для Туреччини мостом до економіки ЄС. «Для Туреччини дуже важливо відновити відносини із Заходом. Туреччина має дуже хороші відносини з Росією, Китаєм і Близьким Сходом, але Захід упереджено ставиться до її зовнішньої торгівлі та торгівля в цілому», – вважає Тарік Деміркан.

Як повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, основну увагу прем'єр Орбан приділив енергетичній безпеці Угорщини. Він домовився з президентом Сербії Олександром Вучичем про можливе збільшення постачання газу, якщо Україна розірве контракт із Росією на транзит.

Нагадаємо, угорські компанії мають намір розширювати свою діяльність у Росії, попри санкції та політичні труднощі. Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив на зустрічі у Будапешті з головою Татарстану Рустамом Мініхановим.

Читайте також: Ердоган поїде до Орбана, щоб обговорити війну в Україні
Теги: Туреччина свято Віктор Орбан політика Угорщина торгівля санкції Будапешт чемпіонат світу міністр запрошення

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