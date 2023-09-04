Резніков подав у відставку
Міністр оборони повідомив, що готовий до звіту про свою діяльність
Сьогодні, 4 вересня, міністр оборони Олексій Резніков продав заяву про відставку. Про це Резніков повідомив у Facebook.
«На виконання рішення gрезидента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку.
До звіту готовий. Тримаймо стрій!», – написав Резніков.
Резніков опублікував фото свого звернення, де він перерахував здобутки під час обіймання посади міністра оборони.
Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.
«Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому», – заявив він.
Президент заявив, що новим головою Міністерства оборони України стане Рустем Умєров.
Як повідомлялося, народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела заявив, що міністр оборони Олексій Резніков планує йти у відставку. Замість роботи у Міноборони він має стати послом України у Великій Британії.
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