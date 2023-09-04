Резніков подав у відставку

Міністр оборони повідомив, що готовий до звіту про свою діяльність

Сьогодні, 4 вересня, міністр оборони Олексій Резніков продав заяву про відставку. Про це Резніков повідомив у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На виконання рішення gрезидента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку.

До звіту готовий. Тримаймо стрій!», – написав Резніков.

Резніков опублікував фото свого звернення, де він перерахував здобутки під час обіймання посади міністра оборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

«Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому», – заявив він.

Президент заявив, що новим головою Міністерства оборони України стане Рустем Умєров.

Як повідомлялося, народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела заявив, що міністр оборони Олексій Резніков планує йти у відставку. Замість роботи у Міноборони він має стати послом України у Великій Британії.