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Резніков подав у відставку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Резніков подав у відставку
Зеленський підтвердив звільнення Резнікова
фото: Олексій Резніков/Facebook

Міністр оборони повідомив, що готовий до звіту про свою діяльність 

Сьогодні, 4 вересня, міністр оборони Олексій Резніков продав заяву про відставку. Про це Резніков повідомив у Facebook. 

«На виконання рішення gрезидента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку.
До звіту готовий. Тримаймо стрій!», – написав Резніков.

Резніков опублікував фото свого звернення, де він перерахував здобутки під час обіймання посади міністра оборони.

Резніков подав у відставку фото 1

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

«Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому», – заявив він.

Президент заявив, що новим головою Міністерства оборони України стане Рустем Умєров.

Як повідомлялося, народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела заявив, що міністр оборони Олексій Резніков планує йти у відставку. Замість роботи у Міноборони він має стати послом України у Великій Британії. 

Теги: Олексій Резніков відставка

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