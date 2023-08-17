Коли закінчиться війна? Що обіцяли Буданов, Резніков, Арестович: найгучніші заяви

Чи не єдині, хто стримався від прогнозів – Зеленський та Залужний: вони неодноразово говорили про перемогу України як довгий та складний шлях, проте не озвучували жодних дат

Нещодавно суспільство сколихнула заява очільниці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук про те, скільки триватиме війна з Росією. Вона закликала українців бути готовими до тривалої та тяжкої боротьби.

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«Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. «Два-три тижні», «до кінця року», «наступної весни» – все це неправда. Маємо налаштуватись на тривалу боротьбу. Громадяни та влада – всі мають налаштуватися до тривалої і важкої війни. І тільки тоді ми переможемо», – написала Верещук.

Прогнози політиків, державного й військового керівництва щодо звільнення України від окупантів лунають ледь не щотижня й неабияк різняться між собою. Ще на початку повномасштабної війни українці вірили владі про швидку перемогу, проте нині, на другому році протистояння російській агресії, усе рідше можна почути про перспективи виграти у цій кривавій боротьбі з ворогом найближчим часом. «Главком» зібрав найгучніші заяви про кінець війни.

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«Два-три тижні – у середині квітня» від Арестовича

Перший оптимістичний прогноз ще у березні минулого року, на початку повномасштабного вторгнення, дав Олексій Арестович, який на той час був радником Офісу президента. Тоді він заявив, що активна фаза війни має закінчитися через два-три тижні.

«Вони (росіяни – «Главком») будуть наступати, поки не скінчаться, а скінчаться вони дуже швидко. Я даю два-три тижні на припинення активних бойових дій, тому що нічим буде», – заявив Арестович в етері телемаратону.

«Є два варіанти закінчення війни. Переговори йдуть успішно. Це говорить і наша сторона, і російська, сторонні спостерігачі. Тоді війна швидко закінчиться – тижнів зо два. Якщо другий варіант, буде друга спроба з їхнього боку проголосити якусь Херсонську Народну Республіку. Спробують там кудись наступати, спробують взяти Маріуполь, щось оточити в зоні ООС. Але в них, одразу кажу, це не вийде. І тоді все знову повернеться на круги свої – плюс два тижні. І тоді закінчення – середина, кінець квітня», – переконував Арестович в одному з інтерв'ю.

Згодом ексрадник Банкової дав зрозуміти, що свідомо обманював українців, аби заспокоїти їх.

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«24-го цих людей потрібно було рятувати. Потрібно було втримати країну, щоб надірвана волосина, на якій все висіла, тряслася і розгойдувалася, не обірвався. У мене був вибір: «два-три тижні» або мільйони людей з дахом, що з'їхав, провалилися в паніку, що біжать із шаленими очима, десятки тисяч інфарктів та інсультів, країна, що втратила здатність до опору. Я зробив свій вибір. Коли закінчиться війна, мине час, найрозумніші ще оцінять ці «два-три тижні», – наголосив Арестович.

«Закінчення війни до кінця 2022-го є абсолютно можливим» від Резнікова

Міністр оборони Олексій Резніков у липні 2022-го розглядав сценарій закінчення війни до кінця минулого року. «Це можливо абсолютно. Я можу це сказати, хоч я і юрист, але який вже трошечки з військовими спілкується. Навіть з військової точки зору, це абсолютно реалістичний план – звільнення щонайменше наших територій станом на 23 лютого 2022 року», – пояснив міністр.

Резніков на початку повномасштабного вторгнення фото з відкритих джерел

«Крим і Донбас до кінця 2022 року» від Буданова

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов минулого року вважав, що переломний момент у війні, яку Росія веде проти України, настане в серпні й завершиться до кінця 2022 року.

«Більшість активних бойових дій завершиться до кінця цього року. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, враховуючи Донбас і Крим», – сказав Буданов у травні минулого року в інтерв’ю Sky News.

На підтвердження своїх слів у серпні Буданов навів серію вибухів в окупованому Криму: «Переломний момент уже почався, адже росіяни зрозуміли, що війна не десь там в іншій частині світу, а у них».

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Також він заявив, що у Росію вже йде переворот з метою усунення диктатора Володимира Путіна, а російський лідер серйозно хворий на рак.

«ЗСУ зайдуть у Крим – це буде не влітку, а до кінця весни» від Буданова

Згодом Буданов в етері телемаратону запевняв українців, що вже до кінця весни цього року Крим знову буде під контролем України.

За його словами, вже взимку 2023-го війна значною мірою мала «стихнути». Навесні повинен був початися перший етап завершення війни – вихід на адмінкордони України станом на 1991 рік.

Глава розвідки восени минулого року заявив, що не боїться давати прогнози, а також прокоментував слова генерала-лейтенанта Бена Ходжеса про те, що ЗСУ зайдуть у Крим вже влітку 2023 року.

«Я спираюся на факти, які мені відомі. Я вважаю, що це буде не влітку, а до кінця весни. Можливо, трохи раніше. У днях можна помилятися, в алгоритмах – ні», – підсумував він.

Буданов був упевнений, що остаточно війна з Росією мала завершитись до початку літа. «Наприкінці весни це все має закінчитись. До літа все має завершитися», – вважав голова ГУР.

Крім того, на початку січня він сказав, що 2023 рік стане роком перемоги України у війні з російськими окупантами.

Буданов наприкінці грудня 2022 року відвідав передові позиції в Бахмуті на Донеччині, де працюють розвідники-спецпризначенці фото: ГУР

Зауважимо, у червні цього року представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов розповів, чому звільнення Криму не відбулося до кінця весни, як це прогнозував Буданов. За словами Юсова, такий термін був лише ймовірним сценарієм, який може зазнавати корективів. Втім, представник ГУР зазначив, що загальна ситуація і загальна оцінка залишаються без змін: «Україна безумовно поверне Крим. І в цій ситуації слова Буданова точно будуть пророчими», – сказав Андрій Юсов.

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«ЗСУ зайдуть в Крим до кінця грудня, а війна закінчиться навесні» від заступника Резнікова

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов припустив, що ЗСУ можуть повернутися до окупованого Криму до кінця грудня цього року, а війна, розв’язана Росією, може завершитися навесні наступного. Про це він сказав в інтерв'ю Sky News восени 2022 року.

«Ми можемо зайти в Крим, наприклад, до кінця грудня. Можливо, можливо. Не виключено, що так буде», – зауважив Гаврилов.

Він був переконаний, що українські війська продовжуватимуть воювати взимку, не збавляючи темпів та попри виснаження, оскільки будь-яка пауза в операціях «дасть російській стороні більше шансів поповнити свої запаси й ввести підкріплення».

Висловлюючи думку щодо того, коли може закінчитися повномасштабна війна, заступник міністра оборони наголосив, що йому як військовому важливо бути готовим до тривалої боротьби, якщо Росія зможе організувати підкріплення. «Звичайно, у такому випадку війна затягнеться. Але моє відчуття таке, що до кінця весни ця війна закінчиться», — сказав він.

«Переможемо у жовтні-листопаді 2023 року» від Сергія Дайнека

Голова Держприкордонслужби Сергій Дайнеко у річницю вторгнення висловив думку, що восени цього року Україна здобуде перемогу над ворогом. «Я ще в минулому році, десь у жовтні, зробив прогноз, що ми переможемо в цьому році, у жовтні-листопаді, не пізніше. Я поки його не міняю», – сказав очільник прикордонного відомства.

«Раніше 2024 року» від Подоляка

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк озвучив оптимістичний прогноз, що війна Росії проти України закінчиться раніше 2024 року.

«Війна закінчиться, скоріше за все, раніше 2024 року. Давайте дочекаємося результатів наших Збройних сил, які дадуть нам ці результати, а тоді займемося плануванням», – зауважив Подоляк в етері телемаратону.

«Виграємо цю війну до літа 2024 року» від Резнікова

До наступного літа Україна виграє війну й може бути прийнята в НАТО в липні 2024 року. Таку думку наприкінці липня цього року висловив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю CNN. Коли його запитали, чи думає він, що війна закінчиться наступного літа, він швидко відповів: «Так. Ми виграємо цю війну».

При цьому глава оборонного відомства зазначив, що це лише його прогноз. Резніков сказав, що контрнаступ українських військових відстає від графіка, але йде за планом.

Міністр оборони пов'язав вступ до НАТО та перемогу у війні з РФ з 75-річчям існування Північноатлантичного альянсу. На його думку, варто очікувати наступного саміту НАТО, який відбудеться у липні 2024 року у Вашингтоні (США), коли відзначатиметься ювілей організації.

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Зауважимо, чи не єдині, хто стримався від прогнозів – президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Вони неодноразово говорили про перемогу України як довгий та складний шлях, проте не озвучували жодних дат.

«Війна закінчиться тоді, коли ми переможемо. Або коли цього захоче Російська Федерація. Може статися так, що РФ захоче тільки тоді, коли відчуватиме, що вона слабка і вона в ізоляції, і немає в неї партнерів у цьому питанні», – розповів Зеленський у листопаді минулого року.

«Будемо вірити, що це закінчиться в найближчі місяці», – додав він.

Також глава держави наголошував, що кінцевою метою України є деокупація Криму і лише тоді це буде означати, що війна закінчилась, а мир без Криму Зеленський не вважатиме перемогою.

«Війна закінчиться для українського народу тільки тоді, коли ми повернемо своє. Це є правда. Я відверто кажу: нам не потрібно зайвого… Ми хочемо повернути мир в нашу державу, на нашу землю», – казав президент.

Зваживши позиції керівництва українського війська та держави, можна дійти до висновку, що навіть на тлі контрнаступу ЗСУ, про швидке завершення війни поки не йдеться. Втім, саме 2023 рік має стати визначальним, а можливо, навіть й останнім у цій боротьбі.