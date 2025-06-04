«Коні не винні». Кислиця дорікнув Генасамблеї ООН

Генасамблея Організації Об'єднаних Націй проголосувала за відзначення Дня коня

Перший заступник міністра закордонних справ та колишній представник України в ООН Сергій Кислиця розкритикував Генеральну асамблею ООН за рішення запровадити Всесвітній день коня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посадовця.

Дипломат пригадав рядки з твору Михайла Коцюбинського «Коні не винні». Він про «лицемірне небажання бачити дійсних винуватців, знімати вину з винних», натякаючи, що рішення Генасамблеї не є нагальним з-поміж інших питань.

За словами Кислиці, резолюцію про відзначення Міжнародного дня коней висунула Монголія. Як зазначив заступник Сибіги, саме вона порушила Римський статут, коли не арештувала російського диктатора Володимира Путіна у вересні 2024 року.

Кислиця також заявив, що запропонує підрозділам Міністерства закордонних справ, які ведуть питання ООН, «уточнити наші підходи щодо підтримки подібних ініціатив у майбутньому». Посадовець закликав не утверджувати імідж ООН як «нерелевантної до свого первинного мандату організації».

Нагадаємо, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй готується обрати свого нового очільника. На цю посаду без конкурентів балотується колишній міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка представляє партію «Зелених». Вибори, які відбудуться на пленарному засіданні, розглядаються експертами як формальність.

Раніше заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань і миробудування Розмарі Дікарло заявила, що в першому кварталі 2025 року рівень смертності серед цивільного населення в Україні зріс на 59% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

До слова, Незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування щодо України визнала російські атаки дронами по цивільному населенню в Херсонській області злочинами проти людяності. З липня 2024 року російські окупанти регулярно атакували цивільних на території понад 100 км уздовж правого берега Дніпра в Херсонській області. Унаслідок обстрілу безпілотниками Херсона та ще 16 населених пунктів загинуло майже 150 мирних жителів, сотні – дістали поранення. Атаки дронів були широкомасштабними, систематичними та частиною скоординованої державної політики.