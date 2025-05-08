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«Танець на кістках». Україна засудила виступ російського хору в ООН

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Танець на кістках». Україна засудила виступ російського хору в ООН
У залі Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку 5 травня відбувся концерт хору імені Турецького та жіночої вокальної групи «Сопрано»
фото: скриншот відео

«Хор Турецького», не є звичайним музичним колективом, а «добре відомий як інструмент російської пропаганди на підтримку агресії проти України»

Українська делегація в ООН засудила спроби Росії привласнити перемогу над нацизмом у Другій світовій війні та розкритикувала виступ російського «Хору Турецького» в Генасамблеї ООН. Як передає «Главком», про це заявила виконувачка обов’язків постійного представника України при ООН Христина Гайовишин.

Так, вона наголосила, що «Хор Турецького», не є звичайним музичним колективом, а «добре відомий як інструмент російської пропаганди на підтримку агресії проти України».

«У понеділок ця сама зала Генасамблеї була ганебно використана РФ для так званого пам’ятного концерту, який, по суті, став засобом поширення російської пропаганди про так звану Велику вітчизняну війну. Це радше нагадувало танець на кістках», – зауважила вона.

Також Гайовишин відкинула спроби Росії привласнити перемогу в Другій світовій війні для виправдання нинішньої агресії проти України та підкреслила, що багато в чому дії нинішньої Росії збігаються з вчинками нацистів.

«Узявши на озброєння мову антинацизму, Росія намагається виправдати власні воєнні злочини та злочини проти людяності. У той час, коли ми вшановуємо пам'ять жертв Другої світової війни, російські ракети і безпілотники продовжують завдавати ударів по українських будинках, лікарнях і школах, вбиваючи мирних жителів, включаючи дітей, людей похилого віку та осіб з інвалідністю», – підсумувала вона.

Нагадаємо, у залі Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку 5 травня відбувся концерт хору імені Турецького та жіночої вокальної групи «Сопрано» – російських колективів, відомих своєю підтримкою війни Росії проти України. 

Попри публічне схвалення повномасштабного вторгнення Росії та неодноразові виступи перед російськими загарбниками, колективам дозволили виступити з програмою радянських військових і патріотичних пісень у серці Організації Об'єднаних Націй.

Засновник «Хору Турецького» Михайло Турецький активно підтримує російське вторгнення в Україну, називаючи цю війну «битвою англосаксів зі слов'янами». А учасники гурту неодноразово виступали перед російськими військовими та на окупованих територіях.

Однак російський колектив досі не перебуває під санкціями та продовжує виступати за кордоном.

Нагадаємо, що 9 травня у Москві відбудеться військовий парад. Президенти Азербайджану Ільгам Гейдар-огли Алієв та Лаосу Тхонглун Сісуліт в останній момент відмовилися від візиту до Москви.

Водночас до Москви вже прибули голова КНР Сі Цзіньпін, президент Сербії Александар Вучич, президент Бразилії Лула да Сілва, президент Венесуели Ніколас Мадуро, президент Куби Мігель Діас-Канель, президент Монголії Ухнагійн Хурелсух та президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіан Нгема Мбасого.

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував: Україна не може гарантувати безпеку представників інших країн під час їхніх поїздок в Москву на парад 9 травня. Тим часом МЗС України наголосило, що участь іноземних військовослужбовців у параді є неприйнятною та буде розцінюватися як наруга над памʼяттю про колективну перемогу над нацизмом.

До Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед 9 травня. Також запроваджено значні обмеження на мобільний інтернет.

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Теги: пропаганда ООН

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