Росія на переговорах не розглядала припинення вогню – Кислиця

Кислиця розповів про тиск зі сторони РФ: Кількість трешу, погроз, цинізму й аморальних заяв... Це був майже суцільний потік

Росія вимагала передати чотири українські області, стверджуючи, що це нібито потрібно для того, щоб «завтра не вимагати вже шість або вісім»

Під час переговорів у Стамбулі представники російської делегації відкрито дали зрозуміти українській стороні, що вони не готові до безумовного припинення вогню. Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, передає «Главком».

За його словами, у вказівках, з якими працювали росіяни, не було жодного пункту про можливість укладання перемир’я. Натомість вони вимагали передати Росії чотири українські області, стверджуючи, що це нібито потрібно для того, щоб «завтра не вимагати вже шість або вісім».

Кислиця наголосив, що під час переговорів українська делегація зіткнулася з безпрецедентним тиском. «Кількість трешу, погроз, цинізму й аморальних заяв... Це був майже суцільний потік», – зазначив він.

Дипломат також нагадав, що росіяни погрожували особистою безпекою – зокрема, заявляли, що родичі окремих представників української делегації можуть постраждати, якщо ті не погодяться на умови, висунуті Москвою.

Раніше ми писали, що Кислиця прокоментував повідомлення в медіа, де йшлося про те, що російська сторона наполягала на відсутності представників США. За словами заступника глави МЗС, росіяни заявили, що не мають мандату вести переговори, якщо на них будуть присутні американці.

Нагадаємо, після зустрічі російської та української делегацій у Стамбулі сторони домовилися, зокрема, обмінятись пропозиціями щодо припинення вогню в письмовому вигляді. Так, після телефонної розмови Путіна та Трампа диктатор РФ заявив, що Росія нібито готова працювати над меморандумом з Україною, який містить у собі і припинення вогню.

Так, президент України Володимир Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін могли обговорювати певний меморандум, який у майбутньому може призвести до договору про мир.

Зеленський також зазначив, що Україна готова розглянути пропозиції Росії щодо меморандуму, але лише після отримання конкретних деталей. Він підкреслив, що будь-які рішення мають відповідати національним інтересам України та не суперечити її суверенітету.

Однак нещодавно президент наголосив, що потрібні дипломатичні кроки до реального миру і нова й дієва архітектура безпеки. «І коли в росіян уже тиждень пішов на формулювання так званого «меморандуму», який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь, – це точно знущання з усього світу. Стільки часу! Кожен день на війні – це втрата життів. Звісно, у Росії людей не рахують. Але світ повинен рахувати».

Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що нинішня стратегія Росії на мирних переговорах полягає в тому, аби домогтися виходу США із цього процесу.