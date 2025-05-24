Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія на переговорах не розглядала припинення вогню – Кислиця

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія на переговорах не розглядала припинення вогню – Кислиця
Кислиця розповів про тиск зі сторони РФ: Кількість трешу, погроз, цинізму й аморальних заяв... Це був майже суцільний потік
фото з відкритих джерел

Росія вимагала передати чотири українські області, стверджуючи, що це нібито потрібно для того, щоб «завтра не вимагати вже шість або вісім»

Під час переговорів у Стамбулі представники російської делегації відкрито дали зрозуміти українській стороні, що вони не готові до безумовного припинення вогню. Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, передає «Главком».

За його словами, у вказівках, з якими працювали росіяни, не було жодного пункту про можливість укладання перемир’я. Натомість вони вимагали передати Росії чотири українські області, стверджуючи, що це нібито потрібно для того, щоб «завтра не вимагати вже шість або вісім».

Кислиця наголосив, що під час переговорів українська делегація зіткнулася з безпрецедентним тиском. «Кількість трешу, погроз, цинізму й аморальних заяв... Це був майже суцільний потік», – зазначив він.

Дипломат також нагадав, що росіяни погрожували особистою безпекою – зокрема, заявляли, що родичі окремих представників української делегації можуть постраждати, якщо ті не погодяться на умови, висунуті Москвою.

Раніше ми писали, що Кислиця прокоментував повідомлення в медіа, де йшлося про те, що російська сторона наполягала на відсутності представників США. За словами заступника глави МЗС, росіяни заявили, що не мають мандату вести переговори, якщо на них будуть присутні американці.

Нагадаємо, після зустрічі російської та української делегацій у Стамбулі сторони домовилися, зокрема, обмінятись пропозиціями щодо припинення вогню в письмовому вигляді. Так, після телефонної розмови Путіна та Трампа диктатор РФ заявив, що Росія нібито готова працювати над меморандумом з Україною, який містить у собі і припинення вогню.

Так, президент України Володимир Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін могли обговорювати певний меморандум, який у майбутньому може призвести до договору про мир. 

Зеленський також зазначив, що Україна готова розглянути пропозиції Росії щодо меморандуму, але лише після отримання конкретних деталей. Він підкреслив, що будь-які рішення мають відповідати національним інтересам України та не суперечити її суверенітету.

Однак нещодавно президент наголосив, що потрібні дипломатичні кроки до реального миру і нова й дієва архітектура безпеки. «І коли в росіян уже тиждень пішов на формулювання так званого «меморандуму», який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь, – це точно знущання з усього світу. Стільки часу! Кожен день на війні – це втрата життів. Звісно, у Росії людей не рахують. Але світ повинен рахувати».

Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що нинішня стратегія Росії на мирних переговорах полягає в тому, аби домогтися виходу США із цього процесу.

Теги: перемир'я переговори росія Сергій Кислиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путінські понти і блеф є основним прийомом російської дипломатії, особливо активним останні три роки
Понти Путіна. Для кого ці всі заяви?
Вчора, 19:00
Лавров цинічно заявив, що багатоповерхівка у Києві не була «абсолютно цивільною»
Лавров зізнався, що Росія продовжить атакувати Україну
27 квiтня, 19:55
Участь громадян Білорусі у війні на боці РФ відбувається з мовчазної згоди Лукашенка
Окрім Північної Кореї, ще одна країна активно допомагає РФ солдатами у війні
28 квiтня, 12:49
«Бук-M3» – комплекс ППО сухопутних військ середньої дальності
ЗСУ знищили новітній російський «Бук-М3» вартістю $45 млн (відео)
2 травня, 07:28
Київ 7 травня зазнав атаки балістикою та ворожими ударними БпЛА
Над Києвом збито балістичну ракету і 11 дронів РФ: деталі від влади
7 травня, 10:28
Генерал у повідомленні посольства не згадується на ім'я, проте позначений як «керівник групи російських військових спеціалістів в Алжирі»
Куди подівся «генерал Армагеддон»: Суровікіна помітили в Алжирі
12 травня, 21:01
Трамп ймовірно повернеться до США сьогодні
Чи приїде Трамп до Стамбула: журналісти розкрили головну інтригу
16 травня, 09:35
У Харкові пролунали вибухи
Росія атакувала Харків ракетою: пошкоджено будинки, є постраждалий
22 травня, 02:43
Сьогодні російський диктатор оголосив про створення «буферної зони безпеки» біля кордону з Україною
Путін забувся, що вже оголошував створення буферної зони вісім разів
22 травня, 22:05

Політика

Росія на переговорах не розглядала припинення вогню – Кислиця
Росія на переговорах не розглядала припинення вогню – Кислиця
США переймають досвід застосування дронів в України – Трамп
США переймають досвід застосування дронів в України – Трамп
Кандидат у президенти Польщі втрапив у скандал через незвичайний жест на дебатах
Кандидат у президенти Польщі втрапив у скандал через незвичайний жест на дебатах
Печальна правда про мир в Україні. Американська газета продемонструвала «результати» Трампа
Печальна правда про мир в Україні. Американська газета продемонструвала «результати» Трампа
Польські виборці змінили прихильність після президентських дебатів
Польські виборці змінили прихильність після президентських дебатів
ЄС готує 18-й пакет санкцій проти Росії. Під ударом банки і нафта – Bloomberg
ЄС готує 18-й пакет санкцій проти Росії. Під ударом банки і нафта – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 травня: ситуація на фронті
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 травня 2025
83K
Польські виборці змінили прихильність після президентських дебатів
67K
Був командиром спецпризначенців. На Курщині ЗСУ ліквідували чемпіона світу
65K
ЗМІ оприлюднили інформацію про всіх дружин Портнова
22K
Столиця у вогні: кияни у соцмережах згуртувались у найтемнішу ніч

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
Вчора, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
Вчора, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua