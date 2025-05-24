Кислиця розкрив раніше невідомі заяви росіян на переговорах у Стамбулі

Кислиця розповів, що його шокувало під час перемовин у Стамбулі

Під час перемовин між українською та російською делегаціями пролунала шокуюча заява з боку російської сторони

Під час перемовин у Стамбулі російська делегація вдавалася до погроз і «аморальних заяв», водночас говорячи «підкресленою інтелігентною московською мовою». Як інформує «Главком», про це перший заступник міністра закордонних справ і член української делегації на переговорах із Росією в Стамбулі Сергій Кислиця сказав в ефірі телемарафону.

Він підтвердив «довжелезні псевдоісторичні екскурси», до яких вдавалася російська сторона на переговорах, заяви про те, що зараз Росія вимагає віддати 4 українські області, а завтра – 6 чи 8, а також слова про втрату іще більше близьких.

«Кількість трешу, погроз, цинізму та аморальних заяв – це йшло суцільним потоком. На якомусь етапі глава російської делегації Володимир Мединський каже: Ну ви знаєте, війна – це коли росіяни вбивають росіян з певними нюансами. Тобто, по суті, тобі та сторона заперечує твоє існування як нації. Тобі в обличчя кажуть: «Ти не українець, ти росіянин», – розповів Кислиця.

Він також прокоментував повідомлення в медіа, де йшлося про те, що російська сторона наполягала на відсутності представників США. За словами заступника глави МЗС, росіяни заявили, що не мають мандату вести переговори, якщо на них будуть присутні американці.

Крім того, Кислиця похвалив голову української делегації Рустема Умєврова, який, мовляв, «попри провокації російської сторони, чітко стояв на нашій позиції, логічно та структуровано».

Нагадаємо, після зустрічі російської та української делегацій у Стамбулі сторони домовилися, зокрема, обмінятись пропозиціями щодо припинення вогню в письмовому вигляді. Так, після телефонної розмови Путіна та Трампа диктатор РФ заявив, що Росія нібито готова працювати над меморандумом з Україною, який містить у собі і припинення вогню.

Так, президент України Володимир Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін могли обговорювати певний меморандум, який у майбутньому може призвести до договору про мир.

Зеленський також зазначив, що Україна готова розглянути пропозиції Росії щодо меморандуму, але лише після отримання конкретних деталей. Він підкреслив, що будь-які рішення мають відповідати національним інтересам України та не суперечити її суверенітету.

Однак нещодавно президент наголосив, що потрібні дипломатичні кроки до реального миру і нова й дієва архітектура безпеки. «І коли в росіян уже тиждень пішов на формулювання так званого «меморандуму», який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь, – це точно знущання з усього світу. Стільки часу! Кожен день на війні – це втрата життів. Звісно, у Росії людей не рахують. Але світ повинен рахувати».

Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що нинішня стратегія Росії на мирних переговорах полягає в тому, аби домогтися виходу США із цього процесу.