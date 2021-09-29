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    Разумков запевнив, що не конфліктує зі «Слугою народу»

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    Дмитро Разумков повідомив, що його не запросили на засідання &laquo;Слуги народу&raquo; у Трускавці - Разумков запевнив, що не конфліктує зі «Слугою народу»
    Дмитро Разумков повідомив, що його не запросили на засідання «Слуги народу» у Трускавці
    Фото з Facebook

    Спікер ВР розповів, чим займатиметься, якщо його відправлять у відставку

    Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запевняє, що у нього немає конфлікту з партією чи фракцією «Слуги народу». Про це Разумков сказав у ефірі каналу «Наш».

    «У мене немає конфлікту з партією, у мене немає конфлікту з фракцією», – запевнив спікер.

    На запитання, чи є у нього конфлікт з першим віце-спікером парламенту Русланом Стефанчуком, Разумков сказав: «Бажання деяких колег отримати ті чи інші посади – це їхнє бажання. Це теж нормально». На уточнення, чи Стефанчук хоче отримати посаду спікера, Разумков зауважив, що про це краще запитувати у самого Стефанчука.

    «Листи про те, що чому не він виконуючий обов'язки голови Верховної Ради, були», – додав Разумков.

    Також на запитання, які подальші плани Разумкова, якщо його відправлять у відставку з посади спікера, він зауважив, що залишатиметься в політиці.

    «Мені подобається моя робота. Мені подобається моя робота і в якості народного депутата. Мені подобається моя робота в якості голови Верховної Ради. Я сподіваюся, що я її роблю нормально», – сказав він.

    На уточнення, чи може він бути рядовим депутатом, якщо не спікером, Разумков сказав: «Я буду працювати, знайду, чим мені зайнятися. Я залишусь в політиці, буду далі рухатись».

    Водночас він розповів, що його так і не запросили на засідання фракції «Слуга народу» в Трускавець.

    «Станом на сьогодні на вечір (28 вересня – ред.) запрошень не було. Я бачив позицію Давида Георгійовича (голови фракції «СН» Арахамії) про те, що я не є членом фракції, це правда, я є позафракційним, тому мене не запросили», – зазначив спікер.

    Водночас, на запитання, чи поїхав би він до Трускавця, якби його туди запросили, голова ВР сказав: «Якщо б колеги запросили, хіба я міг би відмовити?».

    Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков розповів, що для виправлення колізії у законі про олігархів, президент Володимир Зеленський має його ветувати, повернути до Верховної Ради з пропозиціями. В іншому випадку доведеться вносити зміни до закону іншим законопроєктом.

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    Теги: партія Слуга народу Дмитро Разумков
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    Разумков запевнив, що не конфліктує зі «Слугою народу»