«Коронавірусні» проєкти та закон про столицю. Рада працюватиме сьогодні до вечора

18 листопада після пленарного засідання Ради розпочнеться ще й позачергове

Нардепи сьогодні проведуть два засідання

Сьогодні Верховна Рада проведе два засідання – чергове та позачергове.

У порядку денному Ради зазначено, що парламентарі, зокрема, розглянуть законопроєкт про столицю, а також «ковідні» закони.

Народні депутати розглянуть 18 листопада наступні законопроєкти:

щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Державної прикордонної служби України (5232),

про ринок деревини (4197),

щодо спрощення організації та проведення процедур закупівель сільськими, селищними радами, міськими територіальними громадами (5289),

щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (6293),

щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19 (6297),

щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні (4298),

про місто Київ – столицю України (2143-3),

щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (5600),

про загальнодержавну цільову соціальну програму «Питна вода України» на 2022–2026 роки (5723),

щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача з пропозиціями президента України (4547),

про публічні електронні реєстри (2110),

Крім того, відбудеться позачергове засідання Ради, на якому розглянуть такі законопроєкти:

про страхування (5315),

про кредитні спілки (5125),

щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб (5542-1),

про фінансові послуги та фінансові компанії (5065),

щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (5688).

Як відомо, Рада готує серйозне покарання за підробку covid-документів. Проєкт закону передбачає амністію, а також штрафи до 170 тис. грн чи три роки тюрми за підробку сертифікатів.

Напередодні Рада ввела штрафи за продаж ліків дітям.

Також Рада ухвалила закон, який допоможе вирішувати конфлікти без суду.

Відомо, що «слуги» хочуть ухвалити закон про столицю в авральному режимі.

Нагадаємо, 20 жовтня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти закон про столицю з урахуванням правок.

На засіданні парламентського комітету мер Києва Віталій Кличко виклав вимоги до закону про столицю. Кличко наголосив, що закон про столицю не повинен порушувати Конституцію України та не має передбачати скасування власних виконавчих органів Київської міської ради.

19 жовтня мер Києва Віталій Кличко та президент України Володимир Зеленський вперше за останній рік провели зустріч на Банковій.

За інформацією «Главкома», мер пробув на Банковій майже дві години. Запрошенню передував ряд тактичних кроків з обох сторін. Як кажуть джерела «Главкома», сторони домовилися припинити гостру фазу протистояння і навіть проговорили можливу корекцію законопроєкту про столицю під час проходження другого читання у Верховній Раді. Меру залишать господарські функції у столиці, виконавчий орган перейменують у магістрат, а нова структура, яка називатиметься КМДА, – матиме наглядову функцію за законністю прийнятих мером і Київрадою рішень.

Віталій Кличко назвав антиконституційними спроби звільнити його з посади голови Київської міської державної адміністрації та наголосив, що боротиметься за цю посаду.

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