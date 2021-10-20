Кличко в Раді виклав вимоги до закону про столицю

Кличко наголосив, що закон про столицю не повинен порушувати Конституцію України

Новий закон про столицю України, якщо його ухвалювати, не повинен порушувати конституційних прав мешканців Києва та принципів місцевого самоврядування. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, де розглядають законопроект 2143-3 «Про місто Київ – столицю України».

«Щодо законопроекту, який тут обговорюється, хочу коротко сказати наступне. Для збереження місцевого самоврядування та забезпечення прав мешканців столиці України, якщо ухвалювати новий закон про місто Київ, то з дотриманням усіх вимог щодо громадського обговорення та належної експертизи. І, підкреслю, з дотриманням щодо міста Києва точного виконання загальних норм статей 140-146 Конституції України, – наголосив мер столиці. – Разом з тим законопроєкт не повинен містити норм, що послаблюють повноваження місцевого самоврядування у місті Києві, надані йому на момент місцевих виборів, та які скорочують термін роботи діючої ради».

Кличко наголосив, що закон про столицю не повинен передбачати скасування власних виконавчих органів Київської міської ради, а його ухвалення має відбуватися з дотриманням цінностей парламентаризму та врахуванням правової автономії місцевого самоврядування.

«Новий закон не повинен передбачати скасування власних виконавчих органів Київської міської ради та запровадження позасудового державного втручання в роботу органу місцевого самоврядування. Ухвалення нового закону про місто Київ повинне відбуватися з дотриманням усіх цінностей парламентаризму та врахуванням правової автономії інституту місцевого самоврядування. Бо Київ, як столиця, має спеціальний статус, – сказав Кличко. – Іще раз наголошу: цей закон не повинен порушувати Конституцію України! Тому має бути доопрацьований. Наприклад, містити, зокрема, і норму про створення в столиці муніципальної поліції – про яку ми говоримо вже 6 років, та повинен отримати експертну оцінку як міжнародних партнерів, так і громадськості».

Нагадаємо, у вересні Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розпочав процес перегляду правок до законопроєкту №2143-3 «Про місто Київ – столицю України».

У вересні 2019 року у Верховну Раду внесли законопроєкт «Про столицю України - місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради.

23 вересня 2019 року з подачі київського міського голови у Верховній Раді зареєстрований альтернативний законопроєкт про столицю.