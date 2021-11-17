«Це – неприпустимо та гидко». У новому депутатському об'єднанні Разумкова вже почалися чвари

Один член нової команди ексспікера звинуватив іншого у неналежних вчинках і поглядах

У щойно створеному міжфракційному об’єднанні «Розумна політика» під головуванням Дмитра Разумкова уже почалися публічні з’ясування стосунків. Зокрема, депутат від «Слуги народу» Дмитро Гурін заявив, що не поділяє думки свого колеги Артема Дмитрука, який недостойно висловлювався про покійного художника Олександра Ройтбурда та на тему вакцинації.

«У МФО є депутати, думка яких за їх профілями діяльності для мене важлива. Не всі рішення фракції, на мій погляд, відповідають передвиборчим обіцянкам і альтернативна думка є важливою.

Окремо зауважу щодо Артема Дмитрука. Його обрано за мажоритарним округом і це рішення виборців. Мені може подобатися чи не подобатися позиція виборців, проте моя думка щодо цього абсолютно вторинна. Те, що Артем Дмитрук казав про покійного Олександра Ройтбурда, – неприпустимо, неправдиво та гидко. Я, м’яко кажучи, не підтримую позицію Артема щодо вакцинації та подій в Одесі. Проте, його позиції щодо питань підтримки спорту мене цікавлять», – написав Гурін на сторінці у Facebook.

Нардеп також зауважив, що при всій повазі до Разумкова, рішення щодо голосувань прийматиме самостійно. «Я поважаю Дмитра Разумкова, готовий з ним співпрацювати в рамках МФО. Проте рішення щодо голосувань я завжди приймав самостійно і не планую змінювати підхід. Станом на зараз я залишаюся членом фракції «Слуга народу», – написав парламентар.

Народний депутат від «Слуги народу» Артем Дмитрук на своїй сторінці у Facebook назвав «педофілом» і наркоманом Олександра Ройтбурда – відомого українського художника, який помер 8 серпня.

Також глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що Артем Дмитрук відмовлявся вакцинуватися.

Нагадаємо, що в травні 2021 року Артем Дмитрук взяв участь у фільмі пропагандистського каналу «Шарій.нет» про події 2 травня 2014 року в Одесі.

До слова, опального «слугу» Дмитрука, який вирішив примкнути до Разумкова, офіційно вигнали з фракції.

Нагадаємо, у Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика», яку очолив колишній голова парламенту Дмитро Разумков.