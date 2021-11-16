Рада ухвалила закон, який допоможе вирішувати конфлікти без суду

Стати медіатором зможе будь-яка фізична особа, яка має вищу освіту та пройшла базову підготовку з медіації в Україні або за кордоном

Закон визначає правові засади та порядок проведення медіації як позасудової процедури врегулювання спору

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про медіацію. Це позасудова процедура для врегулювання конфлікту.

Законопроєкт №3504 підтримали 302 народні депутати.

Процедуру медіації можна використовувати для врегулювання будь-яких конфліктів у цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносинах, у справах про адміністративні правопорушення.

Також медіацію можна буде використовувати у кримінальних провадженнях під час підписання угод про примирення потерпілого та підозрюваного (обвинуваченого).

Фізичні та юридичні особи можуть звернутися до медіатора до звернення до суду, під час досудового розслідування або під час виконання рішення суду. Крім того, проведення цієї процедури не впливає на перебіг позовної давності.

Медіація проводиться за взаємною згодою сторін. Медіація не проводиться у конфліктах, що впливають чи можуть вплинути на права та законні інтереси третіх осіб, які не є учасниками цієї процедури.

Стати медіатором зможе будь-яка фізична особа, яка має вищу освіту та пройшла базову підготовку з медіації в Україні або за кордоном.

Підготовка такого спеціаліста має тривати не менш ніж 90 год, зокрема 45 годин – практичного навчання. Медіатор повинен знати порядок і методики проведення процедури, правове регулювання, етику медіатора та знати, як врегульовувати конфлікти.

В Україні медіаторів готуватимуть заклади освіти; організації, що забезпечують проведення процедури; об'єднання медіаторів; суб'єкти господарювання будь-якої форми власності, що мають право проводити медіацію.

Крім того, законодавство передбачає реєстри медіаторів. Їх мають вести об'єднання спеціалістів, організації та органи державної влади.

Закон набирає чинності через три місяці після його опублікування. Крім того, документ ще має підписати президент України.