Прирівняння корупції до держзради: зареєстровано законопроєкт

На порталі парламенту розміщено проєкт закону щодо прирівняння до державної зради корупційних злочинів

У середу, 30 серпня, на порталі парламенту розмістили проєкт закону щодо прирівняння до державної зради корупційних злочинів. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

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Ініціаторами законопроєкту виступили Дмитро Разумков, Оксана Дмитрієва, Ольга Саладуха, Василь Мокан, Михайло Новіков, Володимир Козак і Валерій Божик фото: скріншот

Відповідно до законопроєкту №9659 від 30.08.2023 року пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів щодо прирівняння карності корупційних кримінальних правопорушень до державної зради на період дії воєнного стану в Україні. Тексту законопроєкту немає.

Ініціаторами законопроєкту виступили Дмитро Разумков, Оксана Дмитрієва, Ольга Саладуха, Василь Мокан, Михайло Новіков, Володимир Козак і Валерій Божик.

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Сьогодні проєкт закону було одержано Верховною Радою України та передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, 27 серпня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський подасть в парламент ініціативу щодо того аби прирівняти відповідальність за корупційні діяння до покарання за державну зраду. На думку Зеленського, це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб посадовці навіть не думали про незаконне збагачення.