«Батьківщина» не голосуватиме за закон про мобілізацію у чинній редакції

Лідерка «Батьківщини» зазначила, що мобілізація є неминучою, однак має проводитись справедливо

«Батьківщина» не голосуватиме за законпроєкт про мобілізацію у редакції, яку подав уряд. Про це сказала лідерка партії Юлія Тимошенко.

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За її словами, мобілізація під час війни є неминучою, однак має проводитись справедливо, а українське військо обов’язково треба підсилити технологічно. Для цього державі необхідно розгорнути власне потужне військово-промислове виробництво.

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Вона також запропонувала призупинити у 2024 році виплати всіх зовнішніх і внутрішніх боргів України та скасування підвищення зарплат чиновникам.

Водночас вивільнені 650 млрд грн Тимошенко пропонує направити на запуск потужного вітчизняного військово-промислового виробництва.

«Нам треба закон про всебічний розвиток технічно-наукових новацій для власної розробки і виробництва зброї. Ці розробки вже є, потрібна фінансова підтримка держави. Ми мусимо діяти чітко раціонально, стратегічно і переможно, а не йти в глухий кут», – зазначила лідерка партії «Батьківщина».

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

До слова, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заблокувала підписання закону про легалізацію канабісу. Депутатка внесла блокуючу постанову №7457-П до парламенту. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не зможе підписати і направити документ на підписання президенту Зеленському, поки парламент не розгляне відповідну постанову і проголосує більшістю проти.