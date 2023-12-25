Рада чекає законопроєкт про мобілізацію, Навальний знайшовся. Головне за 25 грудня

Керівник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія чекає на законопроєкт від Кабміну щодо удосконалення проведення мобілізації в Україні

Новий речник Генштабу ЗСУ, Зеленський призначив нового уповноваженого Антимонопольного комітету, Навальний знайшовся через 20 днів після зникнення. «Главком» склав добірку новин 25 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

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ВАКС заочно засудив ексголову банку Курченка до 11 років позбавлення волі

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду заочно засудила ексголову правління ПАТ «Реал Банк» Володимира Агафонова до 11 років позбавлення волі за заволодіння та легалізацію коштів.

ВАКС призначив йому покарання у виді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на три роки з конфіскацією всього належного йому майна і штрафом у розмірі 12 750 грн. Наразі Агафонов переховується, він оголошений в розшук.

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Новий речник Генштабу ЗСУ

Головний редактор видання «Новинарня» Дмитро Лиховій став речником Генерального штабу ЗСУ. Вранці 25 грудня капітан Лиховій розповів про ситуацію на фронті за минулий тиждень під час ввімкнення в ефір національного марафону, а згодом зачитав зведення про попередню добу для сторінок Генштабу в соцмережах.

За словами Лиховія, наразі він виконуватиме обов’язки речника Генштабу на період різдвяних та новорічних свят. Медійник мобілізувався до лав ЗСУ в листопаді 2023 року. Повідомляючи, що йде до війська, Лиховій розповів, що є п’ятою людиною із середовища редакції «Новинарні» та їхньої громадської організації, хто після початку повномасштабного вторгнення приєднався до ЗСУ.

Зеленський призначив нового уповноваженого Антимонопольного комітету

Президент Володимир Зеленський призначив нового державного уповноваженого Антимонопольного комітету України (АМКУ). Ним став Денис Клюшников.

З листопада 2019 року Клюшников був заступником голови Донецької обласної державної адміністрації (ОДА). Перед цим від 2018-го він працював в органах Генеральної прокуратури України, обіймав посади слідчого, старшого слідчого та прокурора.

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Зазначимо, що теперішнім очільником АМКУ є колишній начальник Клюшникова – ексглава Донецької ОДА Павло Кириленко. Його призначили на цю посаду у вересні цього року.

Рада чекає від Кабміну законопроєкт про мобілізацію

Кабінет Міністрів у понеділок, 25 грудня, мав би внести до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення проведення мобілізації в Україні. Про це керівник парламентської фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія.

Політик зазначив, що відсутність законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про «Дію» тощо.

Арахамія нагадав, що військове командування заявило про необхідність мобілізувати 500 тис. осіб, і президент вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах.

Навальний знайшовся через 20 днів після зникнення

Російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває у виправній колонії №3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу РФ. Про це повідомила прессекретарка політика Кіра Ярмиш.

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Селище Харп (у перекладі з ненецької «Північне сяйво») розташоване у відрогах гір Полярного Уралу, на річці Собі, за 60 км на північ від полярного кола. За 30 км від Харпа розташоване місто Лабитнангі, де у колонії п’ять років перебував український політв’язень Олег Сенцов.