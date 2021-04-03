Кравчук: Ми будемо на Донбасі відповідати вогнем на вогонь, добром – на добро

«Ми не будемо ніколи йти війною на Донбас. Ми будемо тільки домовлятися», наголосив Кравчук

Україна не залишить жителів тимчасово окупованих територій без уваги і буде робити все для того, щоб вони інтегрувалися в українську дійсність.

Про це в ефірі телеканалу «Дом» заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на сході України Леонід Кравчук.

«Ми будемо робити все для того, щоб вони не були людьми, яких не визнає світ. Щоб вони могли спокійно подорожувати світом, Європою, що зараз для них проблематично», – сказав Кравчук.

За його словами, люди з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей мають жити в демократичному суспільстві і використовувати принципи демократії і свободи для вирішення своїх проблем як особистого, так і суспільного характеру.

«Ми будемо все для цього робити, але ми просимо і їх замислитись. Щоб були якісь відповідні дії. Щоб ми бачили їх інтерес бути з Україною. Щоб люди розуміли, що пропаганда, яка ведеться на території непідконтрольній Україні Донецької та Луганської областей, – це обман, придумані або надумані речі», – зазначив глава української делегації в ТКГ.

Кравчук наголосив, що життя в Україні – не таке, як показує російсько-кремлівська пропаганда і запевнив, що наша держава налаштована тільки на мир.

«Ми не будемо ніколи йти війною на Донбас. Ми будемо тільки домовлятися. Ми відповідаємо військовими діями, але не ініціюємо їх. Я заявляв і заявляю: ми не будемо сидіти і мовчати, поки нас вбивають. Ми будемо відповідати вогнем на вогонь. Добром – на добро», – сказав він.

Раніше Кравчук заявляв, що Росія воює 150 років своєї історії, від неї можна чекати всього.

На тлі загострення ситуації на Донбасі повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує обговорити подальші дії щодо врегулювання ситуації з лідерами країн «нормандського формату». Натомість у РФ заявили, що Путін не планує розмови із Зеленським.

30 березня Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак відзначив, що Росія стягує війська до кордону України. Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і заявив, що Україна готова до провокацій ворога.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що РФ завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.