Голова української делегації в ТКГ: Росія воює 150 років своєї історії, від неї можна чекати всього

Кравчук: Ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв

Росія діє за схемою – сила має мати верх, зазначив Кравчук

Росія сама нагнітає ситуацію щодо Донбасу, заявив в коментарі «Радіо Свобода» голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

«Росія думає або удає, що так думає, що проти неї готуються якісь провокації. Вона звинувачує в цьому Україну, мовляв, Україна хоче спровокувати силові дії на Донбасі. А Захід звинувачує Росію, що вона веде досить агресивну політику. І наскільки я знаю, пан Лавров сказав, що відносини між Росією та Заходом досягли дна. І що це все стає небезпечним», – сказав Кравчук.

Він додав, що «таким чином Росія сама нагнітає ситуацію, удає, що це не вона стягує війська та загрожує якоюсь силовою дією».

«Я думаю, що від Росії можна чекати всього. Росія вже воює 150 років своєї історії та будь-які рішення сприймає не через виконання міжнародних норм чи правил поведінки, що визначені в цивілізованому світі, а діє за схемою – сила має мати верх», – продовжив очільник української делегації в ТКГ.

Він наголосив, що «це особливо видно на прикладі України з часів створення незалежної держави». «Тому ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв», – підсумував він.

На тлі загострення ситуації на Донбасі повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує обговорити подальші дії щодо врегулювання ситуації з лідерами країн «нормандського формату». Натомість у РФ заявили, що Путін не планує розмови із Зеленським.

30 березня Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак відзначив, що Росія стягує війська до кордону України. Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і заявив, що Україна готова до провокацій ворога.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що РФ завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.

У Кремлі 2 квітня заявили, що Росія вживатиме «додаткові заходи» щодо безпеки в разі можливого посилення військ НАТО навколо України.