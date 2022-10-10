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Ракети над Молдовою: посла РФ викликали в МЗС

Маріанна Паньків
glavcom.ua
Ракети над Молдовою: посла РФ викликали в МЗС
фото з відкритих джерел

Ракети порушили авіаційний простір республіки

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова викликало посла РФ Олега Васнецова у зв’язку з запуском трьох крилатих ракет з Чорноморської акваторії, які порушили авіаційний простір республіки. Про це повідомляє преслужба МЗС.

«Республіка Молдова розглядає цей інцидент як надзвичайно серйозний і прикрий, що, безсумнівно, викликає додаткову напругу. Порушення нашого національного повітряного простору абсолютно неприпустимо. Треба негайно припинити бомбардування сусідньої країни», – повідомили в МЗС.

Нагадаємо, зранку, 10 жовтня, Росія здійснила наймасованіший ракетний обстріл українських міст.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

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Теги: посольство росія обстріл Молдова бомбардування

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