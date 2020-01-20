Москаль підказав, як зупинити критику Закону про освіту з боку угорської громади Закарпаття



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У Законі про освіту можна прописати створення приватних шкіл, де діти будуть навчатися мовами національних меншин, - Москаль

Відтермінування запровадження норм Закону про освіту до 2023 року не заспокоїть угорців, - експосадовець

Геннадій Москаль, колишній голова Закарпатської і Луганської обласних державних адміністрацій вважає, що зупинити критику Закону про освіту з боку угорської громади можна передбачивши у документі дозвіл на навчання угорською, румунською чи словацькою мовою у приватних школах. Таку думку експосадовець висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Москаля, угорців не заспокоїть відтермінування до 2023 року запровадження норм Закону про освіту щодо викладання українською в школах, де навчаються діти національних меншин. «Якби законом передбачили дозвіл на навчання угорською, румунською чи словацькою мовою у приватних школах, то Угорщина створила би мережу альтернативних приватних шкіл і за бажанням батьків, могла би організовувати таке навчання. Якщо ти угорець, румун, словак, чех, поляк, то є альтернативна школа, якій Міносвіти надало би ліцензію на освітню діяльність. Атестували б їх, давали би свідоцтва про закінчення школи встановленого зразка. Це було б прийнятно, і Україна би не витратила великих грошей», - стверджує колишній голова Закарпатської облдержадміністрації.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» посол Угорщини Іштван Ійдярто на запитання про допустимість приватних шкіл як альтернативи сказав, що жителі Закарпаття, які працюють і сплачують податки в Україні, мають право вчитися у звичайній школі за рахунок держави Україна.

Москаль запевнив, що дозвіл на відкриття приватних шкіл, міг би бути одним із варіантів. «Ухвалений закон (Про освіту - ред.) вже відмінити не можна, але у ньому можна прописати (можливість навчання у приватних школах)», - наголосив колишній посадовець. Він підкреслив, що вважає «абсолютною дурницею, дозволяти навчання мовою меншини тільки в початкових класах і в дитячих садочках». «В Ужгороді є одна російськомовна школа. Я питав викладачів про ситуацію, яка склалася. То вони кажуть, що проблем не відчувають тому, що всі тут місцеві і поза школою і в школі не розмовляють ані російською, ані українською, спілкуються на місцевому закарпатському діалекті», - зазначив колишній голова Закарпатської облдержадміністрації.

Нагадаємо, Геннадій Москаль відомий не лише на Закарпатті, чи Луганщині, де він очолював області, а й у всій Україні. Він працював заступником голови МВС, наприкінці 90-х очолював ГУ МВС у Криму. Зараз вже понад пів року не працює на державній службі. Наприкінці квітня 2019-го він написав заяву про відставку з посади голови Закарпатської облдержадміністрації, яку задовольнив новообраний президент Володимир Зеленський у червні. Призначений у липні минулого року новий керманич області Ігор Бондаренко зміг протриматися на своїй посаді лише пів року і був звільнений з формулюванням «у зв’язку з відсутністю результатів». Нині на Закарпатті немає повноцінного керівника. Виконувачем обов’язків є Олексій Гетманенко.

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