Кулеба зустрівся з Блінкеном та анонсував гарні новини для ЗСУ

Дмитро Кулеба: «Я вдячний США за їхню незмінну підтримку України»

Сьогодні, 4 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Брюсселі зустрівся із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Про це очільник МЗС повідомив у Twitter.

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«Приємно зустрітися з Ентоні Блінкеном. Військова допомога вже в дорозі, щоб допомогти Україні звільнити ще більше територій від російської окупації. Я вдячний США за їхню незмінну підтримку України», – написав він.

Кулеба додав, що разом із Блінкеном також обмінявся думками напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

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Як повідомлялося, на цьому тижні Сполучені Штати Америки планують відправити до України новий пакет допомоги. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Нагадаємо, 31 березня стало відомо, що НАТО повертає свою фізичну присутність в Україні, і повноцінне поновлення роботи представництва Альянсу в Києві за три місяці до Саміту НАТО у Вільнюсі